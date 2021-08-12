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Вчера в продажу поступила видеокарта Radeon RX 6600 XT. Назвать её долгожданной не поворачивается язык, ведь в последнее время мало-то возлагает надежды на способность AMD производить достаточное количество графических чипов. Тем не менее факты говорят иное. Так, в Европе продажи бьют рекорды, а многие модели доступны всего на 50 евро дороже рекомендованных 379 евро. Всё это можно был бы назвать маленькой победой, если бы российская розница в очередной раз не подвела нас своим желанием нажиться за счёт геймеров. Только взгляните на стоимость Radeon RX 6600 XT в DNS. Все нелицеприятные эпитеты на этот счёт уже высказали комментаторы в официальной теме, поэтому мы оставим нашим читателям непаханое поле для изучения мнения обычных геймеров, ибо сегодня у нас совсем другая задача.

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Сразу же после выхода видеокарты появились тесты в майнинге Эфира. На первый взгляд всё просто и понятно: Radeon RX 6600 XT выдаёт 28 Mh/s, но с помощью тонкой настройки можно отыграть ещё несколько процентов. Если сравнивать это с показателями GeForce RTX 3060, то последняя выдаёт около 38 Mh/s и может разогнаться ещё больше, если вы поработаете над ней пару часов. Давайте остановимся на стандартных 28 Mh/s против 38 Mh/s. Поскольку обе видеокарты продаются примерно по одинаковой стоимости, то нам показалось очевидным, что GeForce RTX 3060 значительно выгоднее. Что же, есть эксперты, у которых по этому поводу кардинальное иное мнение. К примеру, ребята из Tomshardware. Позиция крайне проста: энергоэффективность.

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Дело в том, что Radeon RX 6600 XT потребляет в стоке 75 Вт, в то время как GeForce RTX 3060 съедает все 140 Вт, что почти в 2 раза больше. Путём сложных подсчётов ребята выяснили, что новинка обходит чуть ли не все видеокарты на планете по показателю выгодности вложений. Сегодня мы поставим в этом вопросе точку, причём очень жирную, ведь данные будут просчитаны как по средним ценам за электричество в РФ, так и в Европе.

Итак, в России 1 кВт стоит около 6 рублей. Потребление Radeon RX 6600 XT равно 0.075 кВт*ч. Это значит, что за 24 часа она сожжёт электричества на 1.8 кВт*ч, что в денежном эквиваленте составляет 10 рублей 80 копеек. Умножаем эту цифру на 30 дней – получаем, что в месяц мы заплатим за электроэнергию 324 рубля или 3.75 евро. Точно таким же способом мы посчитали, что в РФ содержание одной видеокарты GeForce RTX 3060 обойдётся вам в 605 рублей или 7 евро.

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В Европе цена за 1 кВт разнится от страны к стране. Давайте не будем жадничать и остановимся на Германии, где нужно платить около 30 центов за 1 кВт*ч. Путём несложных подсчётов для Radeon RX 6600 XT затраты на электричество на месяц равны: 16.2 евро или 1340 рублей. По такой же схеме GeForce RTX 3060 потребует от жителя Германии на электричество около 30 евро или 2600 рублей. Ну а дальше считаем: если вы живёте в стране, где электричество относительно недорогое, как в РФ, то лишние 4 евро погоды не делают от слова совсем. Это значит, что можно майнить на любом корыте, лишь бы оно вообще что-то добывало, а о счётах на электричество можно забыть. Если же вы пытаетесь добывать криптовалюту в Германии, то вам вообще не выгодно её добывать. Подумайте сами, Radeon RX 6600 XT генерирует около 1.5 евро в сутки, но это когда цена Эфира относительно высокая. Во всех других ситуациях – куда меньше. Ясно, что получая грязными 45 евро тратить 16 на электричество глупо. Ну а попытка майнить на GeForce RTX 3060 обречена на провал, ведь 30 евро в месяц могут вас обанкротить, а при низкой стоимости криптовалюты вы будете просто уходить в минус.