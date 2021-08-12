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Новая видеокарта Radeon RX 6600 XT получилась очень противоречивой. С одной стороны – она позволяет получить отличную производительность в играх, с другой – имеет весьма скромные технические характеристики. Собственно говоря, всё это уже вызвало ожесточённые споры среди различных журналистов. Кто-то уверяет нас, что перед нами лучшая видеокарта для майнинга на планете, предлагая ознакомиться с показателями энергопотребления. Судя по всему, эти ребята живут на Луне, ведь при обычной цене за электричество в Европе разница между более эффективной в майнинге GeForce RTX 3060 и новинкой Radeon RX 6600 XT почти отсутствует. Более здравая часть просто предлагает ознакомиться с показателями хешрейта. Мы с вами уже это делали, поэтому теперь самое время взглянуть на европейские цены.

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Прежде всего отправляем вас в данный материал, где есть цены в российской рознице. Учтите, что плата в 46 000 рублей преподносится как подарок небес. А ведь это 625 долларов или 530 евро, при том, что рекомендованная европейская стоимость стартует с 379 евро. К счастью, не все в мире выставляют на видеокарты такие заоблачные цены. Так, в Великобритании цены стартовали с 390 евро, а несколько массовых моделей можно было взять за 450-500 евро. В данном случае на изображении ниже нужно переводить фунты в евро самостоятельно при помощи онлайн-калькулятора. Ну или так: 329 фунтов = 390 евро, 419 фунтов = 500 евро.

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Точно такая же ситуация и в немецкой рознице. Отличие здесь в том, что цены имеют не такой большой разброс, а наиболее прокачанные модели стоят не выше 530 евро. Но это только верхняя ценовая категория, в то время как в Mindfactory можно было получить Radeon RX 6600 XT с наценкой в 50 евро. Данные верны для нескольких розничных сетей, что можно изучить самостоятельно в таблице.

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Пока мы всё это писали, началась распродажа в DNS. В 9:04 были распроданы все видеокарты по цене 43 000 рублей, а в 9:07 минут исчезли модели за 46 000. В 9:12 можно было констатировать, что распродажа удалась, ведь все 500 карточек оказались распроданы. Отличная работа! Только подумайте, в Европе Radeon RX 6600 XT продают за 450 евро, а в российской рознице выстраивается очередь за аналогичными моделями, но уже за 580 евро. Самое главное – это дать правильную рекламу, но об этом мы напишем немного позднее.