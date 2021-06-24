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Сегодня Microsoft представила новую операционную систему Windows 11. Ранее мы уже видели первую сборку, поэтому ничем новым удивить нас было невозможно. Среди наиболее интересного несколько игровых функций, но пока мы не увидим их в реальных условиях, говорить об их полезности преждевременно. Поскольку первая официальная версия появится только к концу текущего года, любители экспериментов смогут опробовать бета-версии для инсайдеров уже на следующей неделе. Они попадут в открытый доступ, что позволит как следует изучить новую операционную систему.

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А вот обладателям старых компьютеров не позавидуешь, веди у них теперь будет выбор: или оставаться на старой «Десятке» или покупать новое железо. На самом деле мы немного преувеличиваем, но Microsoft действительно сделала пользователям неприятный подарок. Итак, новая Windows 11 получила системные требования, которые оказались куда выше, чем ожидалось.

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Процессор: 2-ядерный и только 64-битный. Ранее нам разрешалось запускать ОС на 1-ядерном камне. К счастью, тактовая частота осталась прежней: 1 ГГц. Такой ход ударит по тем, кто использует старые процессоры для рабочих задач, автоматизации производства или других процессов.

Накопитель: 64 Гб и выше, что в 3 раза (было 20 Гб) больше требований Windows 10. Очевидно, что это сильно ударит по тем, кто использует для работы планшеты. Мало того, у некоторых пользователей стоят твердотельные накопители на 64 Гб. Скорее всего у них тоже могут начаться сложности. В целом неясно, из-за чего выросли требования к размеру системного диска.

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Оперативная память: 4 Гб, что просто шокирует. Дело в том, что старые компьютеры часто имеют объём ОЗУ 2 Гб, чего для Windows 10 было достаточно. Новая операционная система отметает немалую часть тех компьютеров, которые выполняют функции печатной машины и браузера.

Размер дисплея: от 9 дюймов и выше с разрешением 1366x768р. Прощайте, китайские планшеты с размером 7 дюймов и разрешением 720р. А ведь их сотни тысяч и даже миллионы. С чего вдруг повысили разрешение с 800х600?

Дополнительные параметры: видеокарта, совместимая с DirectX 12 с драйвером WDDM 2.x. А что прикажите делать тем, кто использует в качестве видеокарты старые «затычки» предыдущих поколений? Покупать новую видеокарту за 100 000 рублей? Кроме того, вам потребуется материнская плата с UEFI. Всё это означает только одно: старые компьютеры действительно нужно выбрасывать.