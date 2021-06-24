Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Людям свойственно ошибаться. Вещи, которые им кажутся сегодня важными, уже завтра могут быть забыты. В случае Microsoft, главная проблема кроется в том, что обещание не выпускать больше новых версий настольной операционной системы было дано громко. Это значит, что нет никакой возможности выкрутиться. Придётся признать свою неправоту, и продолжать движение. Суть в том, что Windows 10 должна была стать финальной версией. По крайней мере, 5 лет назад так казалось, но сегодня приоритеты изменились. Инвесторы ждут рекордов продаж, а значит без новых продуктов не обойтись.

реклама

О скором выходе новой операционной системы стало известно ещё в 2020 году, когда заговорили о появлении Windows 10 Lite. Со временем в головах инженеров из Microsoft она превратилась в Windows 10Х, а после и вовсе была отменена. Некоторые восприняли такой ход событий как окончательное поражение теорий о выходе новых ОС, но не тут-то было. Windows 11 уже больше недели гуляет по торрентам. Изучить эту тему можно в нашем материале, а те, кто уже опробовал новую операционку заявляют, что это лучшее, с чем им приходилось работать.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -99 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Подумайте сами: удобное меню Пуск, в котором вообще не никаких плиток. Группировка и работа с оконным режимом выглядит так, как это реализовано во многих популярных сборках. Доступ к настройкам тоже перекочевал из этих самых сборок, а всё работает быстро, а рекламы нет от слова вообще. Cortana бесследно исчезла, вернулись виджеты, которые смогут выпускать для Windows 11 сторонние разработчики. Визуально перед нами Sun Valley, о которой так много говорили ребята из Microsoft. Внутри это всё та же «Десятка», но кто вообще заглядывает внутрь?

Новая Windows 11 будет представлена уже сегодня. Это решённый факт, который был неоднократно подтверждён. Есть все основания полагать, что такой шаг продиктован исключительно меркантильными желаниями, а значит Microsoft просто хочет заработать. Это не меняет того факта, что нас действительно ждут улучшения. А главное – лицензионный ключ от Windows 10 заработает без лишних вопросов. Возможно, пользователям дадут пару лет на миграцию, а после сделают переход платным. В целом пока неясно, каким образом Microsoft планирует монетизировать новую операционную систему. Да это пока и не так важно, ведь предстоящий анонс уже поднял акции софтверного гиганта до небес, а стоимость компании превысила 2 триллиона долларов.