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Новая Windows 11 появилась на торрентах – подробности и рекомендации по установке

Краткое описание установки новой ОС Windows 11
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Больше года в сети ходили слухи о скором появлении новой версии Windows. На тот момент она называлась Windows Lite, а после плавно перекочевала в интерфейс для нового поколения девайсов от Microsoft. Увы, но даже уже анонсированная Windows 10Х была плавно отменена, а новые гаджеты так и не появились. Одновременно с этим по сети пошли слухи о большом обновлении текущей версии операционной системы под названием Sun Valley. Было ясно, что это часть визуального интерфейса, которая должна принести множество нововведений. Несколько недель назад руководство Microsoft внезапно объявило, что нас ждёт нечто большее, чем просто обновление ОС. Все подробности обещали представить 24 июня, но сегодня нам они и не нужны, ведь в сети уже лежит образ с новой Windows 11.

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Итак, любой желающий может скачать и установить её на свой компьютер. Мы советуем вам использовать виртуалку, поскольку система сыровата и явно не претендует на финальную. Несмотря на это на форумах есть и те, кто установил её на обычные компьютеры, например, на Microsoft Surface 6 Pro, где она работает без проблем. В распоряжении энтузиастов оказалась версия OS Build 21996.1, а готовая сборка распространяется в виде ISO-образа. Изначально все операции доступны только на английском, но никто не мешает скачать вам языковой пакет с помощью штатных функций ОС. Это значит, что перед нами полноценная операционная систему следующего поколения пусть и не в финальной версии. 

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Многие пользователи отмечают, что чистая установка не срабатывает, а вот поверх инсайдерской Windows 10 Build 21390 всё идёт без проблем. Полностью активен вход через учётную запись Microsoft, а большинство функций претерпели незначительных изменений. По большей части они относятся к озвученному выше интерфейсу Sun Valley, а в качестве ядра – старая добрая Windows 10. Это значит, что софтверный гигант просто сделал ребрендинг, а вся эта шумиха нужна только для того, чтобы заработать побольше денег. С высокой долей вероятности все обладатели лицензионной Windows 10 смогут перейти на новую ОС бесплатно, поскольку существующий ключ активировал операционку с первого раза. 

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Мы не выкладываем ссылки на образы в интернете. Уверены, что вы и без нас знаете, где их найти. Скачивайте оригинальный образ, поскольку некоторые уже начали туда добавлять какие-то непонятные дополнения, которые могут оказаться вирусами и скрытыми майнерами. Инсайдеры уверяют, что перед нами полноценная предфинальная сборка, но подтверждению этих данных нет. Кстати, сама Microsoft активно борется с появлением образов в сети. Вот только сделать это сейчас уже нереально. 

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