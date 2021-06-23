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Вчера наблюдалось рекордное падение криптовалют. В какой-то момент Биткоин упал ниже 28 500 долларов, а Эфир рухнул к $1700, что внушало скромный оптимизм относительно возвращения видеокарт в магазины по рекомендованным ценам. Спустя несколько часов Киты вернули цены к прежним отметкам, а надежды геймеров канули в Лету. Что же, ещё не всё потеряно, ведь завтра утром состоится очередная распродажа видеокарт в DNS. Если вы новичок и читаете об этом впервые, то необходимо ввести вас в курс дела.

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Итак, это уже четвёртая распродажа видеокарт, стоимость которых разительно отличается от того, что есть на рынке. К примеру, GeForce RTX 3070 Ti продаётся от 58 тысяч, а прокачанный флагман GeForce RTX 3080 Ti – за 117 000 и выше. Все предыдущие распродажи были весьма спорными. Кто-то уверяет, что продавцы скупили всё сами, а после выставили на Авито. Другие винят перекупщиков, которые нашли обходной способ добавления видеокарт в корзину. Словом – завтра будет шоу.

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Есть такой спорт, подводить итоги распродажи в DNS. Сегодня мы не знаем ни количества видеокарт, которые будут доступны, ни цен. С высокой долей вероятности стоимость будет такой, как указано на скриншоте ниже. В комментариях иногда появляются ссылки на видеокарты на сайте. Авторы уверяют, что именно они будут выставлены завтра на продажу. Как показала третья распродажа, всё может измениться, ведь каких-то моделей из второй распродажи не было, а значит добавлять список сюда смысла нет.

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На самом деле добавить видеокарту в корзину за пять минут до старта распродаж сможет любой желающий. К сожалению, это не значит, что вы можете на что-то реально рассчитывать. В прошлый раз пользователей выбивало в систему, сайт зависал, а в самый ответственный момент неудачливый покупатель видел информацию о том, что его карта не подходит для оплаты по тем или иным критериям. Сами авторы рекомендаций на сайте DNS предлагают провести небольшую покупку, чтобы убедиться в активации карты в системе.

Кстати, уже к вечеру после прошлых распродаж десятки видеокарт GeForce RTX 3070 Ti появлялись на Авито по завышенным ценам. Доходило до того, что владельцы не стеснялись указывать, что товар куплен в DNS, а цена оказывалась не 58 000 рублей, а больше 100 000. Следите за данной темой. Именно там к 9 утра появится список видеокарт со ссылками. Советуем вам добавить их исходя из прошлых цен, а покупать только после того, как вы увидеть реальную стоимость на сайте, поскольку в прошлый раз некоторые видеокарты подорожали.