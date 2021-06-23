Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Решимости китайского правительства в борьбе с майнерами можно только позавидовать. Руководство провинций закручивает гайки, а некоторые уже изгнали шахтёров. На этом фоне в понедельник Биткоин устремился вниз, приблизившись к значению в 32 тысячи долларов. В это время геймеры нервно застучали по клавиатурам, проклиная майнеров и желая им скорейшего разорения. Казалось, что победа над вселенским злом уже рядом, ведь во вторник паника захлестнула рынок. Трейдеры бросились выводить криптовалюту, а Киты откровенно занервничали. Стоимость Биткоина рухнула ниже 29 000, а Эфир вяло пополз к отметке в 1700 долларов.

реклама

Если вы ждали дальнейшего падения криптовалюты, то его пока не будет. Неясно кто, неважно как, но путём невероятных усилий падение было остановлено на отметке 28 500, а после стоимость Биткоина также стремительно понеслась вверх. На момент написания материала первая криптовалюта торгуется на отметке 32 550 долларов, что на 4 тысячи выше критических значений. Эфир превысил 1900 долларов, а мечты о покупке видеокарты по рекомендованной цене стали медленно таять. Не верите? Давайте считать.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

От 20 июня



От 23 июня

реклама

Традиционно расскажем о варианте добычи на видеокарте GeForce RTX 3080, ну а вы можете легко подсчитать эффективность на любых других моделях. Как видите, на 20 июня доходность на восьми таких видеокартах составляла 42.32 доллара в сутки, ну а сегодня достигла показателя 54.32. Это значит, что после резкого роста стоимости Эфира доходность увеличилась на 30%. Если предметно, то одна видеокарта GeForce RTX 3080 приносит своему владельцу 203 доллара в месяц. Учтите, что ещё несколько недель назад стоимость подобных карт стартовала с отметки в 300 000 рублей. На тот момент только на то, чтобы вернуть затраты, нужно было потратить 2 года, ну а сегодня цена стартует с 210 тысяч рублей или 2880 долларов, что позволяет вернуть вложения уже через 14 месяцев.

Мы не утверждаем, что это рекорд, но по сравнению с недавними показателями, майнить становится прибыльно. Увы, всё это может значить только одно: фермеры увидят, что Эфир дорожает и снова продолжать затариваться видеокартами. Ну а мы с вами ещё долго будем мечтать об обрушении криптовалютного рынка. Что до ближайших перспектив, то отбросить доходность ферм может китайское правительство. Пока оно действует мягко, но даже вода камень точит.