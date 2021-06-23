Рост цены Эфириума увеличил доходы майнеров на 30% – дешёвых видеокарт не будет
Решимости китайского правительства в борьбе с майнерами можно только позавидовать. Руководство провинций закручивает гайки, а некоторые уже изгнали шахтёров. На этом фоне в понедельник Биткоин устремился вниз, приблизившись к значению в 32 тысячи долларов. В это время геймеры нервно застучали по клавиатурам, проклиная майнеров и желая им скорейшего разорения. Казалось, что победа над вселенским злом уже рядом, ведь во вторник паника захлестнула рынок. Трейдеры бросились выводить криптовалюту, а Киты откровенно занервничали. Стоимость Биткоина рухнула ниже 29 000, а Эфир вяло пополз к отметке в 1700 долларов.
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Если вы ждали дальнейшего падения криптовалюты, то его пока не будет. Неясно кто, неважно как, но путём невероятных усилий падение было остановлено на отметке 28 500, а после стоимость Биткоина также стремительно понеслась вверх. На момент написания материала первая криптовалюта торгуется на отметке 32 550 долларов, что на 4 тысячи выше критических значений. Эфир превысил 1900 долларов, а мечты о покупке видеокарты по рекомендованной цене стали медленно таять. Не верите? Давайте считать.
От 20 июня
От 23 июня
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Традиционно расскажем о варианте добычи на видеокарте GeForce RTX 3080, ну а вы можете легко подсчитать эффективность на любых других моделях. Как видите, на 20 июня доходность на восьми таких видеокартах составляла 42.32 доллара в сутки, ну а сегодня достигла показателя 54.32. Это значит, что после резкого роста стоимости Эфира доходность увеличилась на 30%. Если предметно, то одна видеокарта GeForce RTX 3080 приносит своему владельцу 203 доллара в месяц. Учтите, что ещё несколько недель назад стоимость подобных карт стартовала с отметки в 300 000 рублей. На тот момент только на то, чтобы вернуть затраты, нужно было потратить 2 года, ну а сегодня цена стартует с 210 тысяч рублей или 2880 долларов, что позволяет вернуть вложения уже через 14 месяцев.
Мы не утверждаем, что это рекорд, но по сравнению с недавними показателями, майнить становится прибыльно. Увы, всё это может значить только одно: фермеры увидят, что Эфир дорожает и снова продолжать затариваться видеокартами. Ну а мы с вами ещё долго будем мечтать об обрушении криптовалютного рынка. Что до ближайших перспектив, то отбросить доходность ферм может китайское правительство. Пока оно действует мягко, но даже вода камень точит.
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