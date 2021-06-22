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Киты и трейдеры массово выводят криптовалюту в реальные деньги на фоне падения курса Биткоина

Захотят ли инвесторы остановить Биткоин у края пропасти?
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MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
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Крысы бегут с корабля – именно так нужно было бы озаглавить наш материал. Причины будут немного позднее, а пока немного предыстории, ведь среди наших читателей могут быть те, кто впервые слышит о последних новостях крипторынка. После окончательной остановки криптовалютных ферм в нескольких китайских провинциях, последний оптимизм у многих участников рынка иссяк. Вчера Биткоин, державшийся всю прошлую неделю в ожидании крупных инвестиций, рухнул. Скорее всего, падение было бы ещё более болезненным, если бы не ребята из MicroStrategy, которые в тот же день купили Биткоинов на 500 миллионов долларов.

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Кто-то подобные поступки называет верными, а некоторые больше не верят в сказки псевдоэкспертов, которые сами предпочитают держать накопления в уважаемом банке, советуя другим покупать виртуальных собак, уток и даже котиков. Сегодня ситуация продолжает развиваться драматично, а настроения сменились на медвежьи. Так принято называть позицию на рынке, когда ожидается масштабное снижение курса любого актива. В данном случае происходит следующее: когда держатели криптовалюты массово переводят деньги на биржи – жди падения стоимости Биткоина. Когда они уводят криптовалюту на личные кошельки – впору ждать роста курса криптовалюты. Сегодня у нас всё развивается по первому сценарию, когда фиксируется рекордный ввод цифровых денег на биржи.

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Мало того, индекс Китов положительный, что воспринимается экспертами не иначе как катастрофа. Здесь ситуация сложнее, ведь Киты (крупные держатели криптовалюты) могут себе позволить рисковать. Очевидно, что сегодня они готовы бросить Биткоин в пучину неизвестности, в попытке вернуть вложенные доллары, евро и юани. Обычно эти люди не афишируют свои действия, а мы лишь знаем о крупных переводах. Но есть и любопытные факты.

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Так, известный телеведущий канала CNBC Джим Крамер, долгое время являющийся борцом за светлое будущее Биткоина, неожиданно продал почти все свои сбережения в криптовалюте. Можно было бы удивиться, но, как вы знаете, крысы первыми бегут с корабля. Они – главные паразиты, которые приносят массу проблем экипажу, не хотят тонуть вместе с капитаном, предпочитая уйти туда, где ещё можно чем-то поживиться. Что до цены Биткоина, то она неохотно снижается и на момент написания материала составила 31 638 долларов, но процесс уже запущен.

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Dce
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Киты и трейдеры массово выводят криптовалюту в реальные деньги на фоне падения курса Биткоина
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