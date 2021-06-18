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Итоги распродажи GeForce RTX 3070 Ti в DNS по 58 000 р – зависания, сюрприз с ценами и корзиной

Разбираемся в шумной распродаже видеокарт в DNS
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Крутая 3060 намного дешевле 100 тр - ниже цен нет
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
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-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
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Сегодня состоялась третья попытка магазина DNS продать видеокарты NVIDIA по близким к рекомендованным ценам. Хотелось бы сказать, что руководство площадки вынесло правильные выводы, но всё не так, ведь снова мы стали свидетелями массы нелогичных и даже загадочных вещей. Чего только стоила официальная публикаций, позволяющая добавить товары в корзину ещё до начала распродажи. Наши читатели знают, что один из пользователей выложил обходной путь, позволяющий сделать то же, но гораздо проще. Одним словом, ещё до того, как часы пробили 9 утра, часть потенциальных покупателей добавила желанную карту в корзину. 

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На самом деле оставалась одна проблема: цены, ведь до самого начала распродажи невозможно было понять, на какую модель лучше нацеливаться. Кто-то бил вслепую, а некоторые добавили в корзину сразу несколько видеокарт, надеясь на удачу. Как оказалось, это не панацея. Сразу же после официального запуска продаж, тысячи геймеров и перекупщиков бросились за своей видеокартой. Майнеров мы исключаем из этого списка, ведь им ни одни из предложенных моделей не нужна. Традиционно, большинство покупателей столкнулось с глюками, а некоторых выбрасывало в шаге от покупки. На этот раз сайт ужасно подвисал, что вынуждало снова и сова заходить в корзину. Не обошлось без инноваций. Так, многие из тех, кто так и не купил GeForce RTX 3070 Ti, отмечают странности с ценой. По их словам, в корзине видеокарта стоила 58 тысяч, а при оформлении все 75 000 рублей. Можно ещё добавить, что на этот раз большая часть товаров получила куда более высокие цены, но это не так важно, ведь их тоже разобрали. 

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-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
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Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Была ещё одна проблема, многие покупатели относительно недорогих вариантов сообщают, что система выбрасывала их на этапе оформления, поскольку у них был не подтверждён телефон. При этом некоторые уверяют, что недавно совершали покупки на сайте. Кому верить в данном случае, решаете вы сами, но уже сейчас ясно, что многие остались недовольны. Пока официальных данных от представителей DNS нет, о количестве проданных карт можно только догадываться. 

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Если внимательно почитать комментарии, то можно заметить, что с GeForce RTX 3080 Ti ситуация прямо противоположная. Покупатели показывают скриншоты, делятся чеками, вот только цена такой карточки 150 000 и выше, что почти в 2 раза дороже рекомендованной. Ясно, что конкуренция за эти модели была меньше, но почему одни могли добраться до оформления и купить GeForce RTX 3070 Ti за 58 тысяч, а другие боролись с капчей, в сотый раз нажимая на светофоры, ложки и велосипеды? Кстати, ниже можно ознакомиться с роликом одного из неудачливых покупателей, всё самое интересное после временной отметки 4:30. 


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пока майнинг и дефицит карт можно забыть ррц
Продажа новой партии RTX 3070Ti и 3080Ti в ДНС снова окончилась провалом — карт по 58000 руб не было
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17:43
Ты нормальный?) Или по твоему днс продающи 3080 за 300к это норма, когда в европе они все это время продавались по 80-130к в магазинах?)
Опубликован нечестный способ добавления GeForce RTX 3070 Ti в корзину перед распродажей в DNS
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Ну ты же понимаешь что условно уровней в логике работы скриптов где подобная "дыра" будет обнаруживаться чуть менее чем бесконечно и любая валидация на стороне клиента обречена? Уносить все валидации ...
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