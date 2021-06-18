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Сегодня состоялась третья попытка магазина DNS продать видеокарты NVIDIA по близким к рекомендованным ценам. Хотелось бы сказать, что руководство площадки вынесло правильные выводы, но всё не так, ведь снова мы стали свидетелями массы нелогичных и даже загадочных вещей. Чего только стоила официальная публикаций, позволяющая добавить товары в корзину ещё до начала распродажи. Наши читатели знают, что один из пользователей выложил обходной путь, позволяющий сделать то же, но гораздо проще. Одним словом, ещё до того, как часы пробили 9 утра, часть потенциальных покупателей добавила желанную карту в корзину.

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На самом деле оставалась одна проблема: цены, ведь до самого начала распродажи невозможно было понять, на какую модель лучше нацеливаться. Кто-то бил вслепую, а некоторые добавили в корзину сразу несколько видеокарт, надеясь на удачу. Как оказалось, это не панацея. Сразу же после официального запуска продаж, тысячи геймеров и перекупщиков бросились за своей видеокартой. Майнеров мы исключаем из этого списка, ведь им ни одни из предложенных моделей не нужна. Традиционно, большинство покупателей столкнулось с глюками, а некоторых выбрасывало в шаге от покупки. На этот раз сайт ужасно подвисал, что вынуждало снова и сова заходить в корзину. Не обошлось без инноваций. Так, многие из тех, кто так и не купил GeForce RTX 3070 Ti, отмечают странности с ценой. По их словам, в корзине видеокарта стоила 58 тысяч, а при оформлении все 75 000 рублей. Можно ещё добавить, что на этот раз большая часть товаров получила куда более высокие цены, но это не так важно, ведь их тоже разобрали.

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Была ещё одна проблема, многие покупатели относительно недорогих вариантов сообщают, что система выбрасывала их на этапе оформления, поскольку у них был не подтверждён телефон. При этом некоторые уверяют, что недавно совершали покупки на сайте. Кому верить в данном случае, решаете вы сами, но уже сейчас ясно, что многие остались недовольны. Пока официальных данных от представителей DNS нет, о количестве проданных карт можно только догадываться.

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Если внимательно почитать комментарии, то можно заметить, что с GeForce RTX 3080 Ti ситуация прямо противоположная. Покупатели показывают скриншоты, делятся чеками, вот только цена такой карточки 150 000 и выше, что почти в 2 раза дороже рекомендованной. Ясно, что конкуренция за эти модели была меньше, но почему одни могли добраться до оформления и купить GeForce RTX 3070 Ti за 58 тысяч, а другие боролись с капчей, в сотый раз нажимая на светофоры, ложки и велосипеды? Кстати, ниже можно ознакомиться с роликом одного из неудачливых покупателей, всё самое интересное после временной отметки 4:30.



