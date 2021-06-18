Итоги распродажи GeForce RTX 3070 Ti в DNS по 58 000 р – зависания, сюрприз с ценами и корзиной
Сегодня состоялась третья попытка магазина DNS продать видеокарты NVIDIA по близким к рекомендованным ценам. Хотелось бы сказать, что руководство площадки вынесло правильные выводы, но всё не так, ведь снова мы стали свидетелями массы нелогичных и даже загадочных вещей. Чего только стоила официальная публикаций, позволяющая добавить товары в корзину ещё до начала распродажи. Наши читатели знают, что один из пользователей выложил обходной путь, позволяющий сделать то же, но гораздо проще. Одним словом, ещё до того, как часы пробили 9 утра, часть потенциальных покупателей добавила желанную карту в корзину.
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На самом деле оставалась одна проблема: цены, ведь до самого начала распродажи невозможно было понять, на какую модель лучше нацеливаться. Кто-то бил вслепую, а некоторые добавили в корзину сразу несколько видеокарт, надеясь на удачу. Как оказалось, это не панацея. Сразу же после официального запуска продаж, тысячи геймеров и перекупщиков бросились за своей видеокартой. Майнеров мы исключаем из этого списка, ведь им ни одни из предложенных моделей не нужна. Традиционно, большинство покупателей столкнулось с глюками, а некоторых выбрасывало в шаге от покупки. На этот раз сайт ужасно подвисал, что вынуждало снова и сова заходить в корзину. Не обошлось без инноваций. Так, многие из тех, кто так и не купил GeForce RTX 3070 Ti, отмечают странности с ценой. По их словам, в корзине видеокарта стоила 58 тысяч, а при оформлении все 75 000 рублей. Можно ещё добавить, что на этот раз большая часть товаров получила куда более высокие цены, но это не так важно, ведь их тоже разобрали.
Была ещё одна проблема, многие покупатели относительно недорогих вариантов сообщают, что система выбрасывала их на этапе оформления, поскольку у них был не подтверждён телефон. При этом некоторые уверяют, что недавно совершали покупки на сайте. Кому верить в данном случае, решаете вы сами, но уже сейчас ясно, что многие остались недовольны. Пока официальных данных от представителей DNS нет, о количестве проданных карт можно только догадываться.
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Если внимательно почитать комментарии, то можно заметить, что с GeForce RTX 3080 Ti ситуация прямо противоположная. Покупатели показывают скриншоты, делятся чеками, вот только цена такой карточки 150 000 и выше, что почти в 2 раза дороже рекомендованной. Ясно, что конкуренция за эти модели была меньше, но почему одни могли добраться до оформления и купить GeForce RTX 3070 Ti за 58 тысяч, а другие боролись с капчей, в сотый раз нажимая на светофоры, ложки и велосипеды? Кстати, ниже можно ознакомиться с роликом одного из неудачливых покупателей, всё самое интересное после временной отметки 4:30.
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