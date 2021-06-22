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Пока весь мир следит за фантастической феерией, развивающейся на рынке криптовалют, многие забывают, что за каждой добытой монеткой стоят обычные люди. Из нашего материала вы можете почерпнуть знания о том, как трейдеры пытаются сохранить свои накопления, продавая Биткоин ниже 32 000 долларов. С опаской на ситуацию смотрят Киты, а эксперты уже называют тенденцию медвежьей. Что будет завтра, мы не знаем, но уже сегодня обычные работяги, которые купили за последние гроши видеокарты, столкнулись с массой сюрпризов.

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В данном материале мы не будем изучать падение эффективности добычи Эфира. Давайте лучше сосредоточимся на нескольких популярных токенах, которые можно копать на видеокартах. Прежде всего Ethereum Classic (ETC). Как видите, при стоимости GeForce RTX 3080 в 3000 долларов 8 таких видеокарт генерируют 22.23 доллара. Это крайне мало и составляет 83 доллара в месяц на одну карту. Это значит, что вернуть вложения можно за 36 месяцев. Если раньше многим казалось, что в ходе роста цены криптовалют, монетки ETC позволят выйти в плюс уже на следующем витке, но сегодня в это верится с большим трудом.

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Следом Conflux Network (CFX). Здесь GeForce RTX 3080 добывает те же 22.54 доллара, но только за счёт невероятной мощи. А вот менее производительные модели, составляющие большую часть всех ферм (например, Radeon RX 580) уходят в минус на 7 центов в сутки. Ещё на прошлой неделе ни о каких минусах не было и речи, хотя после майского обрушения всё стало очень печально. Как мы уже отмечали, альткоины были прибежищем энтузиастов, верящих в рост криптовалют, но сегодня CFX уже не отвечает надеждам верующих фермеров.

Завершим Ravencoin (RVN). Здесь никому в голову не приходит майнить на флагманах, в то время как самой мощной из указанных значится GeForce RTX 2080. Так вот, 8 таких карт дадут вам всего 12.85 доллара, что выглядит просто насмешкой, а мы даже отказываемся считать приблизительное время возвращения вложений. Как видите, сегодня майнить альтернативные криптовалюты нерентабельно. Раньше мы бы предложили возвращаться на Эфириум, но и он не способен обеспечить стабильный доход. На этом фоне лучше вообще продать видеокарты, пока их цена не опустилась до минимума. Кстати, в Китае процесс уже запущен, а некоторые видеокарты подешевели в 3 раза, да и у нас они понемногу падают в цене.

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