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После распродажи видеокарт GeForce RTX 3070 Ti на сайте DNS у многих появилось ощущение, что там не всё так чисто. Кто-то, как обычно, усомнился в честности руководства. Другие – стали пенять на вездесущих майнеров. Точного способа покупки не объяснялось, но он и не важен, ведь главное – это написать пост с комментариями. Всегда есть те, кто не доверят вообще никому, ну а некоторым на всё наплевать. Тема отношений геймеров к безобразию в торговых сетях сложная, поэтому давайте поговорим о более конкретных фактах.

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Как оказалось, в сайте DNS есть несколько дыр, позволяющих не только найти видеокарту, если её нет в общем списке, но и добавить её в корзину ещё до начала распродажи. Сегодня руководство DNS выложило один из способов в открытый доступ. Мы специально выпускаем новость после 9 утра, когда распродажа уже завершится. Несомненно, часть любителей обходных манёвров его использует, но большинство всё же будут идти стандартным путём.

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Кстати, официальный способ оказался довольно сложным, но выполнимым. К примеру, нам потребовалось около 5 минут, чтобы завести товар в корзину. Но, как оказалось, есть и более простые методики. Одна из них настолько удивительна, что по зубам даже школьникам и домохозяйкам. Изучить оба способа можно по ссылке выше, но дело даже не в том, что способ обнаружился, а в том, что он был. Это доказывает только одно: когда тысячи геймеров пытались добавить карту в корзину, когда система постоянно выбивала и показывала ошибку, были ребята, у которых всё проходило с первого раза. Это бойцы невидимого фронта с лёгкостью купили необходимый товар нечестным способом, но в комментариях делали вид, что они мучительно кликали до тех пор, пока оплата, наконец, не прошла.

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Уверены, что вы откроете для себя много нового в комментариях к данной новости. Стоит понимать, что способ уже в следующий раз не сработает, ведь сайт слегка подправят. И здесь самое время задать вопрос: а сколько ещё таких способов известно перекупщикам? Сколько они создали липовых аккаунтов, с целью покупки GeForce RTX 3070 Ti за 58 000 рублей? Кстати, ниже можно ознакомиться с ценами на видеокарты, которые были доступны во время распродажи. Как и в прошлый раз, есть позиции дешевле, а есть и дороже. Ссылка на новость с распродажей здесь.



