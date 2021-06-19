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Доподлинно неизвестно, кто виноват в высоких ценах на видеокарты в рознице. NVIDIA отказывается от всех обвинений в свой адрес, уверяя нас в лояльности к геймерам и приверженности лучшим традициям игрового сообщества. В подтверждение своих слов компания даже выпустила несколько серий видеокарт с блокировкой от майнинга Эфириума, а уже в июле случится полная замена всех графических чипов (исключая GeForce RTX 3090) на аналогичные со сниженным хешрейтом. Если NVIDIA невиновата, то кто же? Есть основания полагать, что проблемы создают сами производители видеокарт, получающие от NVIDIA графические чипы. Они долгое время отгружали майнерам свою продукцию с немалым дисконтом. Поскольку железобетонных доказательств у нас нет, то обвинения кажутся голословными и надуманными. Есть ещё региональные поставщики, а какое-то время назад была запущена утка, прокрякавшая нам о существовании некой преступной группировки, получившей доступ к видеокартам с заводов и продающей их в торговые сети с двукратной наценкой.

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Вот только всё это кажется глупыми измышлениями, ведь у нас есть прекрасный пример DNS. Почитайте несколько наших материалов на тему того, как проходила последняя распродажа. Всё было весьма странно, ну а цены начинались с 58 тысяч рублей за GeForce RTX 3070 Ti. И вот здесь и возникает главный вопрос: если один магазин может продавать видеокарты за 58 тысяч, то почему остальные не могут? Ясно, что никто не станет торговать себе в убыток, а значит в 58 тысяч уже включены все налоги, что наводит нас на простую мысль: торговые сети и есть то зло, которое виновно в завышенных ценах на видеокарты.

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К сожалению, доказать всё это мы не можем. Вместо этого давайте отследим пусть GeForce RTX 3070 Ti после продажи. Несомненно, некоторые купили их для личного пользования, но уже сегодня как грибы после дождя видеокарты начали появляться на Авито. Перекупщики планируют неплохо нажиться, ведь купленная за 83 тысячи GameRock производства Palit выставлена за 115 000 рублей (+32 тысяч). Но это явно не лучший выбор, ведь есть карта от Gigabyte, которая на первой распродаже стоила 85 тысяч. Так вот, сегодня она на Авито за 130 000. Целая россыпь моделей от той же Palit из первой партии. На минуточку, тогда эти карты продавались за 58 тысяч, а сегодня на Авито за 100 000 и дороже.

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Что самое удивительно, видеокарт невероятно много. Их десятки, что наводит на мысль, что перед нами снова обычные перекупщики, которые каким-то образом выкупили все выгодные предложения. Если вам эта тема интересна – милости просим на Авито. Покупать там ничего мы не предлагаем, но убедиться во всём собственными глазами будет интересно.

P.S. Многие продавцы не стесняются указывать, что видеокарты родом из DNS с полноценной трёхлетней гарантией.