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Доходы майнеров продолжают ставить антирекорды на фоне падения стоимости Эфириума до $2100

Только за последний месяц реальные доходы упали в 3 раза
[ ] для раздела Блоги
3
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
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Уже в июле на рынок хлынут видеокарты GeForce RTX 3000-й серии с существенными ограничениями хешрейта. Это должно испортить настроение майнерам на долгие месяцы вперёд. Поскольку покупать будет просто нечего, майнинг может сойти на нет, но пока это только предположения, а сегодня впору констатировать одну из самых низких цен на Эфириум за долгое время. Есть основания полагать, что виной всему полный запрет на работу ферм в китайских провинциях, но это уже не так важно, ведь результат не заставил себя ждать: Эфир за 2134 доллара мы не видели давно. Было бы странно думать, что это не повлияло на доходы майнеров. 

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Ровно месяц назад мы подводили итоги после обрушения стоимости криптовалют. Тогда казалось, что случилась настоящая катастрофа, вот только нынешние события подтверждают, что всегда может быть хуже. Ниже есть два графика: первый – от 20 мая, второй от 20 июня. Сегодня мы изучим падение доходности на двух видеокартах: GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6900 XT. Начнём с первой. Обратите внимание, ровно месяц назад полноценная ферма из восьми таких карт генерировала в сутки 130.69 доллара, ну а сегодня эта цифра упала до 42.32 доллара, что впору считать настоящим антирекордом. Несложно подсчитать, что вернуть вложения стало крайне сложно. Самая недорогая GeForce RTX 3080 стоит 223 тысячи рублей, а значит одна карта выдаёт 158.7 доллара в месяц (11 550 рублей), а на возвращение инвестиций потребуется 19 месяцев. Почти нереально, а ведь впереди масса проблем, включая переход на новый алгоритм Ethereum 2.0 и полный запрет майнинга в Китае. 

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Доходы на 20 мая 

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Дохода на 20 июня 

Стоимость Radeon RX 6900 XT немного дешевле, вот только ферма из восьми карт добывает в сутки всего 28.47 доллара. Поскольку наиболее недорогое предложение в магазине Ситилинк стоит 180 00 рублей, то мы будем отталкиваться именно от такой цены. Итак, одна такая карта даст нам в месяц 106.7 доллара (7760 рублей), что позволяет вернуть вложения за каких-то 23 месяца. Сущие пустяки, если бы это был постоянный бизнес, а сами видеокарты не горели, а криптовалюта не дешевела. 

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Без всяких сомнений можно констатировать, что доходы майнеров упали в 3 раза всего за 1 календарный месяц. А ведь ничего особенного не случилось. Мир не рухнул, трейдеры всё ещё торгуют, а инвесторы инвестируют. Пока на криптовалюту нажали только китайские чиновники, хотя давление не распространилось на всю страну, затронув лишь небольшую её часть. Предсказывать будущее мы не умеем, но если и дальше ситуация будет развиваться по похожему сценарию, то уже к зиме мы с вами будем сидеть на скоростных GeForce RTX 3080, купленных на Авито за полцены, ведь бедным майнерам придётся сдавать их в надежде вернуть хоть что-то. 

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