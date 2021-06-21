Российские цены на видеокарты продолжили падение – GeForce RTX 3080 доступна со скидкой до 100 000 р
Сегодня мы уже выяснили, что падение Эфира приводит к резкому снижению доходов майнеров, а китайские шахтёры страдают. Многие наши читатели рады подобному развитию событий, поскольку предпочитают винить в недоступности видеокарт ни перекупщиков с торговыми сетями, а майнеров. Вот только проблема куда глубже, ведь в первую очередь ответственность несут производители видеокарт, поставляющих их напрямую фермерам в обход магазинов. Поскольку это больная тема для многих наших читателей, давайте сегодня больше внимания уделим реальным скидкам.
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Итак, в Ситилинк снова распродажа. На этот раз состоятельных геймеров радуют видеокарты GeForce RTX 3080. Они массово подешевели на 70 000 рублей, но есть отдельный вариант, дисконт на который составил 100 000 рублей. Начнём с MSI. Данная модель не представляет особой ценности, не обладая сколько-нибудь заметным разгонным потенциалом, но стабильна и имеет отличную производительность. Здесь установлена качественная система охлаждения, ну а сама GeForce RTX 3080 может стать украшением как фермы одного отдельно взятого майнера, так и геймера, который не побоится взять под неё кредит. Мы не говорим, что это правильная мера, но вытащить из кармана 228 тысяч рублей могут далеко не все наши читатели.
В качестве альтернативы модель производства ASUS. Она имеет привлекательный белый дизайн и получила заводские 1935 МГц тактовой частоты графического процессора. Неясно, насколько это повлияет на количество fps в играх, но многие предпочитают именно разогнанные варианты. Несмотря на эффективную систему охлаждения, вы вряд ли добьётесь от неё дополнительных пару сотен мегагерц, ведь в подобных изделиях всё уже выжато ещё до поступления в продажу.
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Видеокарта производства Palit самая дешёвая в списке. На самом деле 220 000 рублей можно назвать недорогой лишь отчасти и в сравнении с другими моделями, но факт остаётся фактом. Именно столько вам нужно потратить на данную видеокарту. Как и все предыдущие модели она подешевела на 70 тысяч рублей, а впереди настоящий рекордсмен.
Внешняя видеокарта от GIGABYTE сбросила 100 000 рублей. К сожалению, пока мы списали данный материал, кто-то уже умудрился купить несколько последних моделей. Если вы действительно хотите именно эту видеокарту, то просто добавьте страницу в закладки, через несколько дней она снова появится, и вы сможете получить её с самым большим дисконтом.
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