Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня мы уже выяснили, что падение Эфира приводит к резкому снижению доходов майнеров, а китайские шахтёры страдают. Многие наши читатели рады подобному развитию событий, поскольку предпочитают винить в недоступности видеокарт ни перекупщиков с торговыми сетями, а майнеров. Вот только проблема куда глубже, ведь в первую очередь ответственность несут производители видеокарт, поставляющих их напрямую фермерам в обход магазинов. Поскольку это больная тема для многих наших читателей, давайте сегодня больше внимания уделим реальным скидкам.

реклама

Итак, в Ситилинк снова распродажа. На этот раз состоятельных геймеров радуют видеокарты GeForce RTX 3080. Они массово подешевели на 70 000 рублей, но есть отдельный вариант, дисконт на который составил 100 000 рублей. Начнём с MSI. Данная модель не представляет особой ценности, не обладая сколько-нибудь заметным разгонным потенциалом, но стабильна и имеет отличную производительность. Здесь установлена качественная система охлаждения, ну а сама GeForce RTX 3080 может стать украшением как фермы одного отдельно взятого майнера, так и геймера, который не побоится взять под неё кредит. Мы не говорим, что это правильная мера, но вытащить из кармана 228 тысяч рублей могут далеко не все наши читатели.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

В качестве альтернативы модель производства ASUS. Она имеет привлекательный белый дизайн и получила заводские 1935 МГц тактовой частоты графического процессора. Неясно, насколько это повлияет на количество fps в играх, но многие предпочитают именно разогнанные варианты. Несмотря на эффективную систему охлаждения, вы вряд ли добьётесь от неё дополнительных пару сотен мегагерц, ведь в подобных изделиях всё уже выжато ещё до поступления в продажу.

реклама

Видеокарта производства Palit самая дешёвая в списке. На самом деле 220 000 рублей можно назвать недорогой лишь отчасти и в сравнении с другими моделями, но факт остаётся фактом. Именно столько вам нужно потратить на данную видеокарту. Как и все предыдущие модели она подешевела на 70 тысяч рублей, а впереди настоящий рекордсмен.

Внешняя видеокарта от GIGABYTE сбросила 100 000 рублей. К сожалению, пока мы списали данный материал, кто-то уже умудрился купить несколько последних моделей. Если вы действительно хотите именно эту видеокарту, то просто добавьте страницу в закладки, через несколько дней она снова появится, и вы сможете получить её с самым большим дисконтом.