Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В ночь на 21 июня была отключена последняя крупная майнинговая ферма в провинции Сычуань. Китайское правительство последовательно выдавливает шахтёров со своей страны, что не могло не отразиться на стоимости криптовалюты. Сегодня утро началось с резкого падения Биткоина, что потянуло за собой Эфириум и десятки других токенов. Ситуация критическая, но крупные инвесторы не планируют отказываться от панов нарастить свою долю на рынке криптовалют. К примеру, сегодня MicroStrategy купила Биткоинов на 500 миллионов долларов, увеличив количество монет до 105 тысяч. Неясно, принесут ли подобные вклады в обозримом будущем пользу, но пока Биткоин не планирует останавливаться и уже к ночи может преодолеть планку в 32 000 долларов.

реклама

Поскольку только на один Китай приходилось до 50% всех добываемых Биткоинов и немалая часть Эфириума, неудивительно, что китайские геймеры первыми почувствовали выгоду от блокировки майнеров. Как стало известно, сегодня утром цена на отдельные позиции упали в три раза. Так, профессиональная карта NVIDIA Quadro P1000 ещё недавно стоила 3000 юаней (34 000 рублей), ну а сегодня она подешевела до 2400 юаней (27 000 рублей). На самом деле это не самый лучший пример, но и он доказывает, что майнеры стали настоящей проблемой не только для геймеров, но и для тех, кто профессионально занимается выпуском видеоконтента и выполняет другие рабочие задачи, связанные с 3D-моделированием и программированием.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Но больше всего скидки на GeForce RTX 3060 производства Asus. Ещё недавно карта стоила 13 499 юаней (163 000 рублей), ну а сегодня стоимость её упала до 4699 юаней (53 000 рублей). Таким образом у нас своеобразный рекорд. Поскольку это Китай, мы предлагаем нашим читателям не радоваться раньше времени. Во-первых, пока массовых скидок нет, а во-вторых, цена на данную модель в 2 раза выше рекомендованной.

реклама

Стоит учитывать, что некоторые скидки есть и на отечественном рынке. К сожалению, пока о возвращении к декабрьским ценам речь нет. Однако, если тенденция продолжится, а криптовалюты хотя бы какое-то время повисят в неизвестности, появится реальный шанс встретить GeForce RTX 3080 до 75 000 рублей уже к концу 2021 года. Пока же с последними скидками вы можете ознакомиться в нашей теме, где самая простая модель GeForce RTX 3080 стоит 220 000 рублей, а значит впору ждать трёхкратного падения.