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Всю прошлую неделю аналитики гадали, когда Эфириум вернётся к росту. Поскольку Биткоин уже начал дорожать, поднявшись до 40 000 долларов, казалось, что следом должна была подтянуться и вторая по популярности криптовалюта. Дела шли из рук вон плохо, ведь вместо роста Эфир колебался, постоянно падая до сверхнизких значений. Несмотря на то, что цена торговалась ан уровне 2200 долларов, оставалась надежда на коррекцию. Как оказалось, проблемы китайских майнеров не могли не ударить по курсу Биткоина, а следом за ним вниз пошёл и Эфир. Сегодня, впервые за месяц он опустился ниже 2000 долларов, став настоящим разочарованием для криптовалютных оптимистов.

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Нужно понимать, что всё это происходит на фоне рекордного снижения количества активных майнеров. Можно сказать, что так плохо всё не было с апреля 2021 года. Вот только тогда майнеры активно прибывали, увеличивая сложность добычи, а сегодня они бросают тонущее судно вместе с капитаном в виде крупных инвесторов и матросов, роль которых выполняют китайские майнеры, выключившие свои фермы без надежды возврата к прежним временам.

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Кстати, цена за газ всё ещё велика, что мешает многим из тех, у кого на счету всего пару сотен долларов, вывести их в фиатные деньги. Если посмотреть на картину развёрнуто, то можно констатировать, что майнить становится всё менее выгодно. Так, за прошедший месяц реальные заработки фермеров упали в три раза. Можно сколько угодно заявлять, что количество Эфириума, которое приносит видеокарта, не уменьшилось, а стало даже больше. Это неверный принцип для подсчёта, ведь криптовалюта не была и никогда не будет средством расчёта в продуктовых магазинах. Это значит, что прежде её нужно перевести в реальные деньги, а там наблюдаются огромные потери.

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Суть в том, что пока количество майнеров падает непропорционально удешевлению Эфира. Так, в начале мая, когда цена криптовалюты перевалила за 4000 долларов, сложность составляла 7.7 единиц, ну а после обрушения и даже сегодня держится на показателях 6.72. Судя по всему, основная часть шахтёров верит в возвращение Эфира. Ребятки продолжают копать, надеясь продать монетки в несколько раз дороже. Удастся ли это им, большой вопрос, ведь уже завтра Эфир может рухнуть до 1500 долларов, и тогда придётся спасать последние копеечки любой ценой.