Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Биткоин рухнул на негативных новостях из Китая

Пока предпосылок для роста Биткоина нет
[ ] для раздела Блоги
7
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Напряжение на рынке криптовалюты нарастало последние несколько дней. Инвесторы с опаской поглядывали на резкое падение Биткоина, а китайские майнеры переживают не лучшие деньки. Пока говорить о тотальном контроле за фермерами преждевременно, поскольку в настоящее время в поле зрения правительства Поднебесной только 4 провинции. Больше всего негатива вызвало закрытие ферм в Сычуани, где достаточно гидроэлектростанций. Майнеры долгое время уверяли, что они используют только чистую энергетику, а значит могут и дальше продолжать копать, поскольку не наносят вреда планете. Сегодня подтвердилось, что фермы отключены, а геймеры решили усилить свои позиции, надавив на перекупщиков.

реклама

Пока всё это только начало конца майнинга, можно констатировать, что утро понедельника началось весело. Дело в том, что на выходных Биткоин медленно терял позиции, а с наступлением торгового дня новой недели рухнул. На момент написания материала первая криптовалюта потеряла 7%, но в данном случае важен сам факт. Дело в том, что многие эксперты уверяли, что Биткоин твёрдо стоит на ногах. В качестве подтверждения приводился высокий спрос на криптовалюту со стороны Китов, которые продолжают наполнять свои кошельки. По мнению аналитиков, это говорит о скором возвращении Биткоина к росту. Неясно, будет ли этот рост в ближайшее время, но пока оптимизмом на рынке и не пахнет. Нет никаких намёков и на невидимые импульсы, которые должны подтолкнуть криптовалюту к отметке 41 000 долларов. Может быть, мы с вами просто не видим того, о чём говорят эксперты.

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Отметим, что пока количество майнеров держится на прежних позициях. Вчера мы видели, как хешрейт упал до отметки чуть ниже 100 единиц, ну а сегодня он стабилен и не опускается. Это значит, что китайские майнеры в опальных провинциях уже достигли дна, ну а все остальные продолжают копать. Подобная уверенность может воодушевить инвесторов, ведь эти ребята обращают внимание на самые незначительные детали. Кроме того, всегда есть Киты, которые в последнее время действительно скупали Биткоин. Любые действия крупных держателей станут для рынка решающими. Если они захотят продавать, то нас ожидает резкое падение. Стоит понимать, что есть ещё такие гиганты, как MicroStrategy, которые вложили в Биткоин больше 2.2 миллиарда долларов. Пока подобные компании в плюсе, поскольку начинали покупать на отметке 20 000.

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer i13X CO
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4300 (VP4300-1TBM28H) объемом 1 ТБ
16
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
6
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2021
16
Обзор и тестирование корпуса XPG Starker
11
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
6
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
41
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
13

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 44
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 41
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 25
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
10 июня 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин рухнул на новостях о приближающейся блокировке китайских майнинговых ферм
46
Десятки видеокарт GeForce RTX 3070 Ti из DNS появились на Авито по цене 100 000 рублей и выше
144
Энтузиасты протестировали Cyberpunk 2077 на консолях после свежего обновления — играть можно
36
У спутникового интернета от Илона Маска обнаружилась серьёзная техническая проблема с перегревом
123
Последним легальным майнерам в Китае приказано прекратить майнинг — биткоин отреагировал падением
110
В июле майнерам будет не на чем добывать Эфир – старт продаж видеокарт с NVIDIA с низким хешрейтом
34
Завтра ожидается поставка игровых приставок PlayStation 5 на российский рынок по цене 49 990 р
29
В Китае обнаружен процессор Intel с логотипом AMD на комплектном охладителе
16
Китайские майнеры отключают фермы, а хешрейт Биткоина упал в 2 раза за месяц
20
В Steam запустили ранний доступ симулятора полицейского США с высоким рейтингом
24
Энтузиасты запустили культовую The Witcher 3 в 8K и с десятками графических модификаций
25
Доходы майнеров продолжают ставить антирекорды на фоне падения стоимости Эфириума до $2100
61
В Америке мужчина разбил автомобиль за 350 000 долларов сразу после начала его аренды
34
ASRock выпустила материнскую плату для майнеров-перфекционистов
17
Electronic Arts собирается анонсировать новую Dead Space — так считают инсайдеры
14
На фоне анонса Battlefield 2042 значительно увеличился спрос на Battlefield 4
10
В тестовой сборке Windows 11 обнаружили облегченную редакцию SE
+
Сайт Eurogamer выбрал лучшую игровую гарнитуру 2021 года
36
Авторы PS5-эксклюзивного «выживача» Abandoned с реалистичной графикой намекнули на выход игры на PC
8
EA Play: Возможно анонсируют Dead Space
4

Популярные статьи

Почему в процессорах AMD производительность ядер хуже, чем в процессорах INTEL, или все же наоборот
162
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Разгоняем и сравниваем со старыми видеокартами последний шанс геймеров 2021 года — GeForce GT 1030
12
Xeon E3-1240 v3: плюсы и минусы анлока турбобуста
14
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+

Сейчас обсуждают

user750
11:30
"Купите видюху. Не верблюда, не корову, Не бизона, не коня, Я прошу вас, чтоб видюху вы купили у меня." - плачет и поёт Ситилинк. Нет, ребятки-барыжатки, вы и раньше были "дискаунтером" с премиум цен...
GeForce RTX 3080 ещё сильнее подешевели после резкого падения цены Ethereum – скидки до 100 000 руб.
Idee
11:29
На фоне тотального бредо-поноса в новостях и комментах этого сайта.. на удивление вменяемый и грамотный пост. Cтранно что сюда еще люди с мозгами иногда заглядывают, я думал оверы давно слились в полн...
Биткоин рухнул на негативных новостях из Китая
Mechanical Man
11:29
Очень интересная статистика, не спорю. Вот только патчик на 600 метров после двухмесячного затишья как-то не впечатляет. От слова совсем. А ведь на июнь обещали крупный патч чуть ли не с вырезанным ко...
Игроки провели в редакторе персонажа Cyberpunk 2077 свыше 6 млн часов
sᴀɪᴅ ʜᴀsʜɪᴍᴏv
11:28
Где та майнеры так уверовали простим геймерам что падение цены на видеокарты не будет и они останется так навсегда. Вы всё ещё живи или сидите в тюрьме за не доплату кредита!
GeForce RTX 3080 ещё сильнее подешевели после резкого падения цены Ethereum – скидки до 100 000 руб.
user750
11:25
А то им даже дверь не подпереть, если он упадёт до нуля. )
Биткоин рухнул на негативных новостях из Китая
Keltis
11:24
Надеюсь он будет снижаться в стоимости, я бы взял такой, в первую очередь чтобы не зависеть от политики. 500 у.е. за разовое подключение еще норм, хотя и овердофига, но вот 100 у.е. за тырнет дорого, ...
У спутникового интернета от Илона Маска обнаружилась серьёзная техническая проблема с перегревом
Vladimir1981
11:20
Мусорный набор предложений от нищеброда чисто, чтобы вставить ссылок на говнолинк и заработать несколько копеек.
Разгоняем и сравниваем со старыми видеокартами последний шанс геймеров 2021 года — GeForce GT 1030
ахахах
11:15
а остальные там на плантациях сахарного тростника работали
В Америке мужчина разбил автомобиль за 350 000 долларов сразу после начала его аренды
BIs
11:15
Ситилинк в свое репертуаре.
GeForce RTX 3080 ещё сильнее подешевели после резкого падения цены Ethereum – скидки до 100 000 руб.
hihimik
11:13
У нас в LV наоборот, амерскую не все хотят. Ждут Спутник. А с ним в Европе тянут.
Доходы майнеров продолжают ставить антирекорды на фоне падения стоимости Эфириума до $2100
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем