Биткоин рухнул на негативных новостях из Китая
Напряжение на рынке криптовалюты нарастало последние несколько дней. Инвесторы с опаской поглядывали на резкое падение Биткоина, а китайские майнеры переживают не лучшие деньки. Пока говорить о тотальном контроле за фермерами преждевременно, поскольку в настоящее время в поле зрения правительства Поднебесной только 4 провинции. Больше всего негатива вызвало закрытие ферм в Сычуани, где достаточно гидроэлектростанций. Майнеры долгое время уверяли, что они используют только чистую энергетику, а значит могут и дальше продолжать копать, поскольку не наносят вреда планете. Сегодня подтвердилось, что фермы отключены, а геймеры решили усилить свои позиции, надавив на перекупщиков.
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Пока всё это только начало конца майнинга, можно констатировать, что утро понедельника началось весело. Дело в том, что на выходных Биткоин медленно терял позиции, а с наступлением торгового дня новой недели рухнул. На момент написания материала первая криптовалюта потеряла 7%, но в данном случае важен сам факт. Дело в том, что многие эксперты уверяли, что Биткоин твёрдо стоит на ногах. В качестве подтверждения приводился высокий спрос на криптовалюту со стороны Китов, которые продолжают наполнять свои кошельки. По мнению аналитиков, это говорит о скором возвращении Биткоина к росту. Неясно, будет ли этот рост в ближайшее время, но пока оптимизмом на рынке и не пахнет. Нет никаких намёков и на невидимые импульсы, которые должны подтолкнуть криптовалюту к отметке 41 000 долларов. Может быть, мы с вами просто не видим того, о чём говорят эксперты.
Отметим, что пока количество майнеров держится на прежних позициях. Вчера мы видели, как хешрейт упал до отметки чуть ниже 100 единиц, ну а сегодня он стабилен и не опускается. Это значит, что китайские майнеры в опальных провинциях уже достигли дна, ну а все остальные продолжают копать. Подобная уверенность может воодушевить инвесторов, ведь эти ребята обращают внимание на самые незначительные детали. Кроме того, всегда есть Киты, которые в последнее время действительно скупали Биткоин. Любые действия крупных держателей станут для рынка решающими. Если они захотят продавать, то нас ожидает резкое падение. Стоит понимать, что есть ещё такие гиганты, как MicroStrategy, которые вложили в Биткоин больше 2.2 миллиарда долларов. Пока подобные компании в плюсе, поскольку начинали покупать на отметке 20 000.
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