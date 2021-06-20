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В последнее время в прессе часто пишут о проблемах китайских майнеров. Известно, что в нескольких провинциях (Внутренняя Монголия и Синьцзянь) уже введены некоторые меры, призванные ограничить добычу Биткоинов. Куда более суровы власти провинции Цинхань. Они потребовали остановить абсолютно все фермы, что вызвало панику среди китайских майнеров. Поскольку Китай большой, многие полагали, что им удастся перебраться в Сычуань, где достаточно гидроэлектростанций, чтобы удовлетворить запросы фермеров и обычных потребителей. Вот только и здесь не срослось, ведь уже сегодня вступил в силу полный запрет для 26 крупнейших ферм. Их уже вчера начали отключать от централизованных сетей.

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Кстати, сегодня видео отключения одной их крупнейших ферм стало вирусным. Мы предлагаем ознакомиться в ним чуть ниже, а ссылка на пост в Твиттере здесь. Очень любопытно почитать комментарии. Пользователи злорадствуют, уверяя, что это самая лучшая новость за последние месяцы. По их мнению, чем больше у майнеров проблем, тем дешевле будет Биткоин, а с ним упадут и другие криптовалюты. Кстати, первая криптовалюта действительно падает. Ещё пару дней назад она поднималась до 40 000 долларов, а сегодня торгуется на отметке 34 тысяч.

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Куда драматичнее положение с хешрейтом сети Биткоина. Если сравнивать с показателями на 16 мая, то он упал почти в 2 раза. Это значит, что ровно на столько же уменьшилось количество ферм. Аналитики напрямую связывают это с блокировкой ферм в Китае. Если ситуация не улучшится (а она не улучшится), то цифра может упасть ещё сильнее. Эксперты отмечают, что многие майнеры начали миграцию ещё в апреле. К примеру, соучредитель Bitmain Джихан Ву полностью перевёл платформу BitDeer в США, Южную Азию и северную Европу.

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Эксперты также обращают внимание на очередной антирекорд в сети Биткоина. Так, алгоритм должен генерировать блок каждые 10 минут, но из-за резкого оттока майнеров в ночь на 20 июня случилось непредвиденное: генерация блока длилась почти два часа. Спустя какое-то время алгоритм автоматически подстроился под сниженный хешрейт. Поскольку информация поступила в воскресенье, то масштабных перепадов курса криптовалют мы не видим. Всё решится завтра, когда о снижении хешрейта напишут западные СМИ, а инвесторы начнут выводить свои виртуальные активы в фиатные деньги.