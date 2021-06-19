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Судя по тому, что происходит сегодня на ранке криптовалют, даже Киты перестали им управлять, оставив Биткоин одиноко плавать между Илоном Маском и трейдерами, теряющими миллионы долларов на неверных прогнозах. Какое-то время после майского обвала казалось, что курс криптовалюты начал расти. Стоимость её поднялась до 40 000 долларов, а финансисты тут же заговорили об оживлении рынка и новой волне инвестиций от крупных держателей криптовалюты. Уже сегодня ясно, что ничего подобного не случилось. Цифровые деньги дешевеют, утягивая на дно все альткоины, а мечты о миллионах, которые лелеяли инвесторы, пока откладываются в долгий ящик.

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На первый взгляд никаких негативных факторов, которые могли бы привести к подобным проблемам на рынке, нет. Вот только многие не учитывают проблем китайских майнеров. Неопределённость, в которой они оказались, вызывает напряжение на местном рынке, что передаётся на другие площадки. В итоге перспективы китайских фермеров всё сложнее назвать оптимистичными. Пожалуй, последний удар по майнерам нанесло руководство китайской провинции Сычуань. Для справки: это регион с большим количеством запасов чистой энергетики. Электричество производится на гидроэлектростанциях, что позволяло говорить местным майнерам о своём вкладе в сохранение экологии на планете.

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Вчера крупнейшие китайские шахтёры получили предписание, вынуждающее их полностью остановить добычу до 20 июня. Да, это уже завтра. Поскольку информации на этот счёт поступает мало, а местная цензура работает с невероятной эффективностью, узнать какие-либо подробности крайне сложно. Очевидно, что у майнеров не будет выбора. И в данном случае остаётся актуальным вопрос: куда шахтёры будут перевозить свои фермы.

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Несколько дней назад курсировали слухи о попытках некоторых майнеров договориться с правительством Сальвадора. Известно, что там налаживается добыча Биткоинов на чистой геотермальной энергии. Ещё интереснее звучали заявления о возможности переезда в несколько регионов РФ. На тот момент майнеры лениво перебирали в руках карты, ведь правительство разрешило им вести добычу до октября. Фермы остановлены, а значит самое время подумать. Какое решение примут китайские шахтёры, пока не так важно, но тот факт, что Биткоин переживает не лучшие деньки, ни у кого не вызывает сомнений.