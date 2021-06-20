В июле майнерам будет не на чем добывать Эфир – старт продаж видеокарт с NVIDIA с низким хешрейтом
Несмотря на то, что видеокарты за последние две недели ощутимо подешевели, назвать цены действительно народными сложно. Да, GeForce RTX 3080 уже не стоит 300 000, но даже 230 тысяч выглядит как издёвка над обычными геймерами. Поскольку сегодня ситуация на криптовалютном рынке сложная и предсказать её развитие крайне сложно, многие майнеры пока не торопятся скупать флагманы NVIDIA. Судя по тому, что нас ожидает уже в июле, они сильно заблуждаются.
реклама
В июне в продажу вышли сразу две новые видеокарты: GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti. Что любопытно, и первая и вторая до сих пор продаются дешевле менее производительных GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080. Кому-то это может показаться абсурдом, вот только в данном случае всё дело в возможности добывать криптовалюту. Известно, что обе видеокарты относятся к серии Lite Hash Rate, а значит их эффективность в добыче Эфира ровно в 2 раза ниже стандартных значений. Это также значит, что потенциальному майнеру куда выгоднее взять GeForce RTX 3080, чем более производительную в играх, но менее эффективную в майнинге версию с приставкой «Ti». А ведь это только начало.
NVIDIA уже отправила партнёрам новую партию графических чипов серии Lite Hash Rate. Это будет и GeForce RTX 3070, и GeForce RTX 3080, и GeForce RTX 3060 Ti, а также обновлённая GeForce RTX 3060. По сути перед нами вся линейка на архитектуре Ampere, которая сегодня пользуется высоким спросом среди майнеров. Уже в июле начнутся первые поставки новых видеокарт. С виду они будут идентичны своим аналогам. Они не претерпят никаких изменений в производительности, но майнерам окажутся бесполезны из-за снижения хешрейта.
реклама
Скорее всего, первые партии будут малочисленны. Рынок велик и его не так просто насытить. Возможно, какие-то ощутимые изменения мы увидим только к концу лета. В данном случае мы имеем в виду масштабное снижение цен. Никто не обещает, что это случится по мановению волшебной палочки. Важно, чтобы не подкачала сама NVIDIA, ведь только от неё зависит размер поставки. Если вы хотите изучить сроки более предметно, то выше есть отчёт одного из партнёров NVIDIA в Японии. Данные обрывочны и не дают полной картины. Но всё это укладывается в уже известные нам сроки, а обновлённые карты скоро полностью заменят обычные версии.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила