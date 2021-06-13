Падение цен на жёсткие диски увеличило количество майнеров Chia Coin и обрушило доходы фермеров
Пока одни майнеры копают Эфир, другие активно добывают Биткоин, ну а некоторые решили начать стать самыми настоящими фермерами, собирая плантацию для зелёной криптовалюты под названием Chia Coin. Поскольку многие до сих пор полагают, что стать майнером – это самое выгодное вложение капиталов на планете, мы спешим раскрыть им глаза. Сегодня речь пойдёт о нашей любимой Chia Coin, которая многим казалась лучшей криптовалютой в истории и реальным шансом разбогатеть для каждого. Недавно мы писали на эту тему несколько материалов. Ознакомитесь с ними, если вы не до конца понимаете, в чём собственно дело и что вообще такое Chia Coin.
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Для того, чтобы понять ситуацию, достаточно взглянуть на два изображения. Первое – отражает ситуацию на 9 июня, в то время как второе – на 13 июня. Что могло случится за 4 дня? Очень много, если говорить кратко: 4 дня развеяли все надежды майнеров, но обо всём по порядку. Сравните цифры: 6 лет и 78 дней (2270 дней) на 9 июня и 6 лет и 344 дня (2536 дней) на 13 июня. Это значит, что за 4 дня сложность добычи выросла на 266 дней, а в процентах – на 12%. Таким образом, если вы вложили в оборудование 1 миллион рублей, то они за 4 дня обесценились на 120 тысяч, а ведь дальше будет только хуже. Ещё на 9 июня число майнеров достигало 990 тысяч, в то время как сегодня их на 200 тысяч больше. Возможно, дело в снижении цен на жёсткие диски.
Данные на 9 июня
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Данные на 13 июня
Будет логичным предположить, что майнеры решили вложиться в сильно подешевевшие накопители, полагая увеличить шанс выпадения монет, вот только до этого додумались не единицы и даже не сотни потенциальных фермеров. Если говорить о снижении цен, то можно отметить Seagate на 8 Тб, который ещё недавно продавался за 49 990 рублей, а теперь доступен за 31 990. Не менее интересен накопитель от WD на 6 Тб. Сегодня он стоит 24 990 рублей против старой цены – 46 990. Возможно, лучшим выбором для запасливого пользователя, который не доверяет перепадам цен на рынке, будет покупка жёсткого диска WD ёмкостью 14 Тб. Эта модель не только обладает повышенной выносливостью, но и быстрее указанных выше дисков. Как альтернатива есть такой же по ёмкости накопитель производства Seagate. Ещё раз подчёркиваем, что мы не рекомендуем майнерам скупать накопители, но и запретить тоже не можем.
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