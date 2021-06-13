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Вчера мы с вами подняли очень острую тему, которая волнует многих наших читателей. Дело в том, что большинство шахтёров добывают с помощью видеокарт Эфир. Таковых больше 80%, но есть и такие, кто предпочитает альтернативные криптовалюты. Мы с вами уже выяснили, что главная причина, по которой фермер может вместо стабильных 300 долларов в месяц получать только 200, заключается в том, что шанс подорожания многих популярных криптовалют высок, в то время как Эфир не будет резко колебаться, а значит потенциально монеты Ethereum Classic (ETC) или Conflux Network (CFX) куда более выгодны. Как вы понимаете, всё это не значит, что эти криптовалюты действительно вырастут, но некоторые продолжают верить. Верить настолько сильно, что в буквальном смысле уходят в минус.

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Давайте начнём с Zcash (ZEC). Если мы говорим о действительно мощном железе, то некоторым майнерам удаётся выйти в плюс, вот только данную монетку копают и на видеокартах попроще. Например, на бюджетной GeForce GTX 750 Ti или на весьма внушительной GeForce GTX 1070 Ti. Вы удивитесь, но даже GeForce GTX 1080 Ti не способна обеспечить дохода, а шахтёры просто вливают деньги в розетку. При этом кто-то уходит в минус всего на 1 доллар, в то время как некоторые теряют до 2.88 доллара в сутки. Это значит, что если ферма из 8 штук Radeon R9 390 будет целый месяц копать Zcash, то владелец потеряет 86 долларов.

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Немногим меньше потери у тех, кто добывает Dash. Здесь работает профессиональное оборудование, но даже оно обеспечивает владельцам небольшой минус. В данном случае всё оборачивается потерей 30-40 долларов, но и это невесело, ведь это явно не то, о чём мечтают фермеры.

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Всё куда веселее у тех, кто днём и ночью копает Monero (XMR). Учтите, что даже на видеокарте GeForce RTX 2080 Ti вы будете уходить в минус на 1.7 доллара в сутки или 51 в месяц. Если представить, что вместо Monero майнер добывал бы Эфир, то выгода составила бы около 700 долларов на ферме из 8 таких карточек.

На самом деле таким примеров множество. Взять, например, Chia Coin. Вернуть затраты с ней нереально, сложность растёт, а майнеры продолжают скупать жёсткие диски. Ребята надеются только на рост стоимости криптовалюты, ведь отступать им просто некуда. Пожелаем им всем терпения, ведь многим из них так никогда и не увидеть, как приятно шурша 100-долларовой купюрой улыбается судьба.

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P.S. Кстати, всё сильно ухудшилось после недавнего падения криптовалютного рынка, ведь ещё недавно многие монетки были пусть и не очень, но прибыльными.