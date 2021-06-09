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Несколько дней назад мы изучали тему доходности криптовалюты Chia Coin. На тот момент мы предположили, что вернуть вложения в накопитель может оказаться сложно. Сегодня мы планируем продолжить тему поскольку появились новые факты. Прежде всего напомним, что добыча происходит путём построения таблиц с данными. Они записываются на жёсткий диск, а после система продолжает считывать их, определяя шанс вознаграждения исходя из общей ёмкости накопителя. Таким образом выстраивается прямая зависимость между объёмом и шансом выиграть монетку. В таблице через один абзац приведены средние показатели на 9 июня. Как видите шанс выигрыша для накопителя объёмом 1 Тб соответствует временному показателю в 6 лет, 78 дней и 12 часов (2270 дней). Вы должны понимать, что цифра постоянно меняется в сторону усложнения. Мы не будем приводить данные за май. Давайте ограничимся за 6 июня: 5 лет и 219 дней. Таким образом, чтобы выигрывать, вам нужно не только запастись несколькими накопителями на десятки Тб, но и постоянно наращивать ёмкость фермы. Перейдём к цифрам.

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Предположим, что в вашем распоряжении находится TOSHIBA X300, ёмкостью 14 Тб. Мы делим 2270 на 14 Тб и получаем 162 дня – именно столько нужно на выигрыш 1 Chia Coin. Поскольку сложность растёт в геометрической прогрессии, то уже через неделю цифра изменится на 180 дней, а значит с одним жёстким диском вам ничего не выиграть. Стандартная материнская плата позволяет подключить 6 таких накопителей. Предположим, что у вас уже есть компьютер, в котором установлен твердотельный накопитель стандарта M2, а значит свободными остаются все 6 SATA. Покупаем шесть TOSHIBA X300 каждый за 67 990 (кстати, в последнее время он сильно подешевел), общей стоимостью 407 тысяч рублей. В итоге у нас полноценная система на 84 Тб.

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Вам стоит понимать, что нужно потратить долгие дни на построение нескольких сотен графиков (1 график строится 5 часов на скоростном SSD и 8 часов на жёстком диске), но нам с вами просто интересно, можно ли вообще окупить вложения. Делим 2270 дней на 84 и получаем 27 дней. Увы, через неделю цифра 27 превратится в 35, а там плавно перерастёт в 40. Это значит, что, вложив 400 тысяч рублей вы не получите прибыли в обозримом будущем. Можно надеяться на шанс, ведь везение часто приходит неожиданно, но бизнес в первую очередь – это сухие цифры. Можно попытаться удвоить ёмкость за счёт внешних жёстких дисков. К примеру, взять вот такой производства SEAGATE. Вот только даже потратив 1 миллион, вы получите шанс выпадения 1 монеты раз в 15 дней.

Скорее всего, через месяц звёзды сойдутся, и вы получите 1 Chia, который сегодня стоит 550 долларов. При удачном раскладе вы сможете выиграть ещё одну монетку через 40 дней, а дальше: либо ждать 2 месяца на монетку, либо расширять ёмкость. Итого, за несколько месяцев вы с трудом вернёте 1000 долларов, вложив в непростое дело создания собственной фермы 14 тысяч только на жёсткие диски, а ведь есть ещё и мощный блок питания.