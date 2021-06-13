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GeForce 3070 Ti майнит всего $3 в сутки, греется до сотни и не отбивает вложения по мнению SS.miner

Изучаем эффективность добычи Эфира на GeForce RTX 3070 Ti по следам блогера Serega Soleniy miner
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Несколько дней назад в DNS проводилась распродажа видеокарт GeForce RTX 3070 Ti. О самом процессе и результатах можно почитать в наших материалах (здесь и вот здесь). Если вы хотите увидеть обратную сторону процесса, то можно посмотреть в самом конце материала видео от блогера Serega Soleniy miner. Он стал одним из тех, кто умудрился купить GeForce RTX 3070 Ti. Не спрашивайте, заказное видео, или всё честно, в данном случае нам это не важно, поскольку у него вышел ещё один ролик, в котором он подробно остановился на том, насколько новая видеокарта эффективная в майнинге. Это видео можно также найти ниже через пару абзацев.

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Прежде всего блогер подтвердил наличие блокировки от майнинга и способность работать только на последнем драйвере NVIDIA. В других условиях карта просто не запустится. Если оценивать опыт GeForce RTX 3080 Ti, то спустя неделю блокировка не пала, а значит есть все основания полагать, что продержится и на RTX 3070 Ti. Давайте к конкретным фактам. GeForce RTX 3070 Ti выдаёт 45 MH/s, но это в том случае, если вы просто хотите запустить, проверить и выключить, а вот в реальных условиях всё совсем иначе.

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Дело в том, что при стандартном потреблении энергии память на GeForce RTX 3070 Ti греется выше 100 градусов. Очевидно, что ферма так работать не может, а значит нужно что-то менять. Блогер попробовал снизить потребление энергии до 52 Вт, оставив тактовую частоту ядра графического процессора без изменений (1500 МГц). Хешрейт упал до 43 MH/s, но температура памяти осталась на прежних позициях, слегка снизившись до 100 градусов. В конце ролика автор делает несколько выводов:

  • GeForce RTX 3070 Ti – одна из самых невыгодных видеокарт для добычи Эфириума, поскольку имеет одни из самых высоких показателей хешрейта на 1 Вт.
  • Ели вы купите GeForce RTX 3070 Ti за 70 или 60 тысяч рублей, то можно легко вернут вложения даже на Эфире, вот только таковых почти нет.
  • Если вы планируете брать видеокарту на Авито за 130 и более тысяч для майнинга, то отбить затраты окажется сложно.
  • Сегодня GeForce RTX 3070 Ti выдаёт около 3 долларов в сутки во время майнинга Эфириума. Это значительно меньше, чем наиболее популярные модели на рынке, поскольку на RTX 3080 цифра доходит до 10 долларов, а в момент, когда криптовалюта стоила дороже $4000, был реальный шанс заработать и больше.


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