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Несколько дней назад в DNS проводилась распродажа видеокарт GeForce RTX 3070 Ti. О самом процессе и результатах можно почитать в наших материалах (здесь и вот здесь). Если вы хотите увидеть обратную сторону процесса, то можно посмотреть в самом конце материала видео от блогера Serega Soleniy miner. Он стал одним из тех, кто умудрился купить GeForce RTX 3070 Ti. Не спрашивайте, заказное видео, или всё честно, в данном случае нам это не важно, поскольку у него вышел ещё один ролик, в котором он подробно остановился на том, насколько новая видеокарта эффективная в майнинге. Это видео можно также найти ниже через пару абзацев.

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Прежде всего блогер подтвердил наличие блокировки от майнинга и способность работать только на последнем драйвере NVIDIA. В других условиях карта просто не запустится. Если оценивать опыт GeForce RTX 3080 Ti, то спустя неделю блокировка не пала, а значит есть все основания полагать, что продержится и на RTX 3070 Ti. Давайте к конкретным фактам. GeForce RTX 3070 Ti выдаёт 45 MH/s, но это в том случае, если вы просто хотите запустить, проверить и выключить, а вот в реальных условиях всё совсем иначе.

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Дело в том, что при стандартном потреблении энергии память на GeForce RTX 3070 Ti греется выше 100 градусов. Очевидно, что ферма так работать не может, а значит нужно что-то менять. Блогер попробовал снизить потребление энергии до 52 Вт, оставив тактовую частоту ядра графического процессора без изменений (1500 МГц). Хешрейт упал до 43 MH/s, но температура памяти осталась на прежних позициях, слегка снизившись до 100 градусов. В конце ролика автор делает несколько выводов:

GeForce RTX 3070 Ti – одна из самых невыгодных видеокарт для добычи Эфириума, поскольку имеет одни из самых высоких показателей хешрейта на 1 Вт.

Ели вы купите GeForce RTX 3070 Ti за 70 или 60 тысяч рублей, то можно легко вернут вложения даже на Эфире, вот только таковых почти нет.

Если вы планируете брать видеокарту на Авито за 130 и более тысяч для майнинга, то отбить затраты окажется сложно.

Сегодня GeForce RTX 3070 Ti выдаёт около 3 долларов в сутки во время майнинга Эфириума. Это значительно меньше, чем наиболее популярные модели на рынке, поскольку на RTX 3080 цифра доходит до 10 долларов, а в момент, когда криптовалюта стоила дороже $4000, был реальный шанс заработать и больше.



