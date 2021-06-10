Старт продаж GeForce RTX 3070Ti за 57 000 рублей в DNS завершился провалом - видеокарты уже на Авито
Российская сеть DNS проводит уже третью распродажу видеокарт за несколько месяцев. Руководство явно стремится идти навстречу геймерам. В феврале они пытались продать 2000 GeForce RTX 3060 по ценам в два раза ниже рыночных. В итоге абсолютное большинство видеокарт разошлось между самими продавцами на местах, которые не стесняясь предлагали их с наценкой, либо купили сами, выставив на Авито. Вчера мы писали о том, что руководство сделало нужные выводы. Виновные наказаны, а продажи только в режиме онлайн. Сегодня за пару минут до старта мы предлагали вам изучить ассортимент, выбрав наиболее интересную для вас модель.
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Что же, продажи завершены. В данном случае стоило бы задать простой вопрос: а они вообще были. Если вы любите читать комментарии обиженных на жизнь геймеров, то мы отсылаем вас на сайт DNS-клуба. Сделайте ранжирование комментариев по новизне. Заранее отметим, что некоторых комментаторов эмоции буквально переполняют. Это и не удивительно. Давайте кратко опишем ситуацию. Заранее предупреждаем, что данная информация далека от официальной и основана на личном опыте читателей, которые делятся своими историями.
Итак, о распродаже знали многие. Нужно было заранее зайти в аккаунт, проверить стабильность интернета и убедиться, что на карте хватит денег на столь дорогую игрушку. Как только появились официальные цены, народ хлынул за покупками. Самая дешёвая GeForce RTX 3070 Ti производства Palit стоила чуть больше 57 тысяч, что казалось настоящим подарком. Вот только купить ничего уже было невозможно. Не помогали ни обновления страницы, ни попытки зайти с другого браузера. У тех, кто закинул карту в корзину, система зависала на какое-то время, а после выдавала информацию о том, что видеокарты закончились.
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Фактически, уже через пару минут купить было ничего нельзя. Неясно, то ли система глючила из-за наплыва народа, то ли это чей-то спланированный акт, но уже через 20 минут видеокарты начали появляться на Авито. Мы не будем давать вам ссылки, ведь это лишняя копеечка в руки перекупщикам. Ясно одно – это очередной провал. Есть в комментариях те, кто пишет об удачной покупке, но уж очень наигранно выглядят их слова, а на просьбы показать чек, ребята не отвечают. Многие призывают не ругать DNS. Может эти ребята и правы. Скорее здесь дело в отдельных людях, тотальной коррупции и безнаказанности.
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