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Если вы вчера не успели прочитать о, эпическом провале продаж в DNS, то спешим вас отправить в наш материал. Ещё раз уточним, что он составлен по итогам прочтения комментариев многочисленных пользователей, стремящихся отхватить себе новенькую видеокарту GeForce RTX 3070 Ti. Сегодня у нас есть официальные цифры. В первую очередь мы поделимся с вами этими данными, а после перейдём к комментариям, ведь именно там можно понять, что же на самом деле происходило и происходит сейчас.

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Итак, в DNS пришло всего 1000 видеокарт GeForce RTX 3070 Ti. При этом руководство сделало всё возможное, чтобы у геймеров была возможность купить их как можно дешевле. В данном случае у нас к ним претензий нет. Всего было произведено около 25 000 попыток добавить видеокарту в корзину. Очевидно, что шанс составлял всего 4%, но ведь мы с вами выбивали пушки в онлайн играх и с меньшим шансом. Поэтому 4% – это даже много для тех, кто умеет быстро нажимать на клавиши. И здесь внезапно другая статистика: всего оплаченных отказов 871. Куда делись 129 видеокарт? Вопрос риторический, но очень интересный.

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Статистика от ребят из DNS

Всего 1 аккаунт купил сразу 3 видеокарты, и ещё парочка по 2 штучки. Можно было бы начать возмущаться относительно того, зачем разрешили больше одной на аккаунт, но эти 4 единицы – не больше чем капля в море, поэтому мы предпочтём перейти к другим фактам. Читатели сообщают о том, что реальная возможность заказать GeForce RTX 3070 Ti была только при помощи смартфона. Некоторые привлекли к делу свои домашних, пытаясь купить карточку в четыре руки, но браузеры на ПК висли после добавления в корзину. К счастью, среди комментаторов нашлись и те, кто подтвердил факт покупки. Не волнуйтесь, эти ребята ничего не получат.

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Дело в том, что несколько счастливчиков уже написали, о том, что им отменили заказы. Якобы, после покупки система списала деньги, появилось время доставки, а потом сроки начали меняться в сторону увеличения. Когда ребята позвонили в службу DNS, то выяснилось, что со счастливчиками пытались связаться, но безрезультатно. Невероятно! Ребята из DNS не смогли дозвониться до тех, кто уже оплатил заказ, поэтому решили его отменить. Некоторые всё ещё пытаются бороться за свой заказ, другие уже пишут гневные заявления в службу поддержки. Есть и те, кто воспринимает всё спокойно. Мы не собираемся никого обвинять, но в данном случае слишком много совпадений. Ещё одна поставка ожидается к концу следующей неделе. Нужны ли нам такие распродажи?