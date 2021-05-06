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Chia Coin должна была стать настоящим прорывом 2021 года. Поначалу казалось, что всё так и будет, а будущее необычной монеты безоблачно и прекрасно. Так, в конце марта заработала публичная сеть, что позволило начать добывать криптовалюту всем желающим. Особенно привлекательным оказался тот факт, что вход в бизнес добычи для обычных пользователей оказался гораздо дешевле покупки видеокарты за 200 000 рублей, отбивать которую нужно больше года. Разработчики обещали светлое будущее, рассказывая об энергоэффективности и продвинутом алгоритме. Стоит отметить, что вначале всё выглядело именно так, как описывала команда Chia Coin.

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Пожалуй, истинные намерения разработчиков стали ясны после того, как они сообщили о дополнительной эмиссии – выпуске нескольких миллионов монет для собственного пользования. С тех пор все заявления стали видеться в абсолютно другом свете, а попытки заверить фермеров в своей честности выглядели просто смешно. Откровенным позором и издевательством завершился и выход на биржу, когда вместо нормальных площадок шахтёрам предложили третьесортные биржи, репутация которых стремится к нулевым значениям, а количество монет выглядит издёвкой над фермерами.

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Почитать о том, почему не стоит начинать майнить Chia Coin, можно здесь. О выходе на биржу есть не менее любопытный материал. Сегодня мы с вами разберём, что случилось с криптовалютой за три дня. Chia Coin всё ещё доступна исключительно на нишевых биржах, а значит реальная торговля фактически стоит. Объём торгов за прошедшие 24 часа зафиксирован на отметке 2 миллионов рублей и это на фоне того, что только 1 Биткоин стоит более 4 миллионов рублей. Очевидно, что желающих купить Chia Coin мало. Кстати, число таковых постоянно уменьшается (минус 31% за сутки), как и цена криптовалюты, которая опустилась на 14%. Монетку постоянно штормит, поэтому ещё час назад она опускалась ещё ниже, но в данном случае это не главное.

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Ещё неделю назад Chia Coin казалась одной из самых перспективных криптовалют. Сегодня можно констатировать, что разработчики просто кинули шахтёров, ведь бедолаги вложили немалые суммы в накопители, которые теперь им придётся продавать по сниженной стоимости. Цена на уровне 43 тысяч рублей вызывает улыбку, а перспективы растаяли, как последний весенний снег. А ведь можно было выйти на Binance, разрешить всем фермерам продать сколько-угодно монет, создать рынок, что несомненно повысило бы ценность токена. Вот только у разработчиков явно были другие планы.