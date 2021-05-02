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18 апреля я выпустил новость о невероятном ажиотаже в Китае, сопровождавшемся резким повышением спроса на накопители большого объёма. Отмечалось, что всё дело в новой криптовалюте Chia Coin, которая свалилась на нас неожиданно и без какого-либо предупреждения. На тот момент информация пусть и вызвала отклик у читателей, воспринималась исключительно как колонка юмора, а тех, кто всерьёз задумывался о покупке жёсткого диска для добычи монет, поднимали на смех. Были и те, кто отнёсся к Chia Coin агрессивно, но сегодня всё это уже не важно, ведь вы потеряли шанс стать миллионерами. Не верите? Сейчас я всё расставлю по полочкам.

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Когда 18 числа я писал о Chia Coin, для добычи одной монетки на накопителе в 1 Тб требовалось 52 дня. Уже тогда это казалось невероятной цифрой, но при покупке нескольких накопителей на 10 Тб всё становилось на свои места. Проще говоря, 10 Тб – это 5 дней, а несколько жёстких дисков общим объёмом в 50 Тб давали по 1 монетке в сутки. Вы слышали, чтобы такой низкий хешрейт был на Биткоине? Так вот, уже 18 числа сложность добычи выросла на 50%, достигнув 77 дней на 1 Тб. Такое положение оказало негативное влияние на доходы майнеров, но, как оказалось, всё только начинается.

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Обратите внимание на изображение выше, где указана цифра в 150 дней (на 1 мая). Именно столько вам придётся потратить на получение 1 монетки с использованием 1 Тб пространства. Мало того, что за какие-то 13 дней сложность утроилась, так ещё и произошёл скачок цен на жёсткие диски. Кстати, майнить можно на обычных HDD, возможно, будет немного медленнее, но это не доказано. Давайте изучим, сколько сегодня нужно потратить денег на добычу 1 монеты Chia Coin в сутки. Считаем:

1 Тб = 150 дней 1 час 21 минута = 1 монета

10 Тб = 15 дней = 1 монета

100 Тб = 36 часов = 1 монета

200 Тб = 18 часов = 1 монета

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Сложность от 25 апреля

На самом деле подсчёты условны, ведь всегда есть форс-мажор и любые другие непредвиденные ситуации. А теперь давайте подумаем, сколько денег нужно сегодня вложить в подобную ферму. Обычные жёсткие диски сразу отметаем, поскольку их ресурс слишком мал и придёт в негодность раньше, чем вы отобьёте вложения. Остановимся на диске на 14 Тб от Dell. Это единственный товар с таким объёмом в Ситилинк, кроме того, если покупать другие диски на 8 Тб, то получится даже дороже. Считаем: нам нужно получить 200 Тб – это 14 накопителей, плюс ещё где-то раздобыть 4 Тб. Один такой жёсткий стоит 75 530, значит 14 штук затянут чуть больше одного миллиона. Если предположить, что вам нужно ещё где-то раздобыть компьютер с 32 Гб ОЗУ (а именно столько рекомендуют создатели Chia Coin) и достаточным количеством портов, то окажется, что ваши затраты перевалят за 1.2 миллиона рублей. И это только для того, чтобы добывать всего 1 монетку в 18 часов.

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Вообще, это далеко не всё, ведь недавно в прессе появились данные о том, что новая криптовалюта крайне чувствительна к оперативной памяти. Проще говоря, вам потребуется 4 Гб ОЗУ на каждый сектор из 350 Гб, которые занимает Chia Coin. Если количество оперативки ограничено – сойдёт и так, но скорость должна существенно возрасти, в случае, если вы выделите 4 Гб ОЗУ на каждые 350 Гб. Итого, на наши скромные 200 Тб нужно взять 230 Гб оперативной памяти. Даже не буду считать, сколько это стоит.

Давайте резюмируем, ведь я вам обещал пояснить, почему сегодня не стоит вкладывать миллион рублей в новую криптовалюту.

Сложность майнинга постоянно растёт и уже достигла 1 эксабайта. В сравнении с размером всего интернета – это мало, но стоит учитывать, что речь идёт о миллионе Тб, которые используются для доказательства хранения информации, что и позволяет фармить монеты Сегодня стоимость жёстких дисков сильно выросла, а значит вам придётся сильно переплатить С 29 апреля по 1 мая включительно сложность выросла ещё на 15%. Будет логичным предположить, что пока вы настроите ферму, она вырастет ещё, сделав ваше оборудование не таким эффективным и прибыльным Хуже всего стоимость Chia Coin, ведь создатели упорно молчат, не желая оглашать сроки выхода на биржи, а также ориентировочную цену монеты. Если 1 Чиа будет продаваться за 30 долларов (2250 рублей), то окупить вложения будет непросто, ведь вернуть 1 миллион при текущей сложности добычи получится только через 440 дней. Но, как вы поняли, сложность будет расти, а монет у вас будет всё меньше и меньше В конце концов не стоит забывать о сроке жизни вашего накопителя. Теоретически, он сможет проработать достаточно долго, ну уже сегодня производители накопителей заявляют о полном отказе в гарантии майнерам. Никаких 60 месяцев не будет. Через 2 года изнурительного фарминга вы, может быть, и вернёте свой миллион, но для этого придётся как следует погонять несколько системников, потратить немало нервов, а ведь нервные клетки не восстанавливаются.

Очевидно, что первые фермеры, которые начали добывать Chia Coin в начале апреля, получат немало, ведь тогда 1 монетка добывалась на 1 Тб за пару часов, а объёмные сервера буквально вытягивали криптовалюту из-под неиссякаемого крана.