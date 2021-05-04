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Вчера вечером действительно стартовал листинг великой и могучей Chia Coin. Для непосвящённых – это выход на биржу, когда любой желающий может купить себе достаточное количество монет. Кроме того, это также означает, что держатели и майнеры могут свободно продавать свои активы и конвертировать их в фиатные (доллары, рубли) деньги и другие криптовалюты. Что же, на нашем сайте уже появилась информация на эту тему, но дана она с большими неточностями, поэтому давайте разбираться что же на самом деле случилось.

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Прежде всего, странным выглядит выбор бирж для листинга. Это: MXC.COM, Gate.io, и Bibox. Из троицы только вторую действительно можно назвать биржей, а вот две другие – это небольшие забегаловки, в которых творятся тёмные делишки. Кто и зачем остановил на них выбор, неясно, но выглядит это нехорошо и странно. Вдумайтесь, нам говорили, что Chia претендует чуть ли не на место Биткоина, а тут какие-то биржи с индексом доверия 3.4 и 45 тысячами посетителей за сутки. Для сравнения, та же Gate.io имеет больше 800 000 заходов, а Binance больше 34 миллионов. Вопрос о листинге остался открытым, но не он один.

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Все графики и сравнения вы сможете добить, если вооружитесь смекалкой и желанием. Мы предоставим вам несколько из них, поскольку не хотим перегружать материал картинками. Поражает и количество монет, которые вышли на биржу, ведь на самой крупной из них – Gate.io, их вчера было чуть менее 25 штук! На момент написания материала их число выросло до 283, но и это не выглядит серьёзно. На остальных биржах от 1 до 140 монет. На у в результате мы получили цену запуска: 145 000 рублей.

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Многие ждали этого момента, ведь разработчики подошли к вопросу творчески, а шумиха вокруг творится нешуточная. О том, что 3 числа случится выход на биржи, также было сообщено официально. Выход состоялся, вот только это скорее позор. Да, молодые монетки вначале появляются на небольших биржах, но не на таких, как Bibox. Цена также вызывает удивление, хотя, если подумать, то вся одна монетка до сих пор в продаже. Кстати, средняя цена предложения упала до 55 000 рублей. Мы не будем задаваться вопросом, купил ли кто хотя бы одну монету на Gate.io. Скорее всего – да, но это уже не важно. Если сегодня не случится чуда, и организаторы не исправятся, можно считать выход официально проваленным. Продолжайте майнить, жаль по такой цене никому 1 XCH (один Чиа) не продать.

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Да, на последнем изображении можно увидеть, цену монеты в Биткоинах на Bibox. Да, вы не ослепли, всего 19 Биткоинов. Изучить больше можно здесь.