Производители SSD могут отказать в гарантии если накопитель будет майнить криптовалюту Chia Coin
Иногда создаётся впечатление, что вся прогрессивная часть человечества только и думает о том, где бы намайнить парочку Биткоинов. Ясно, что реализовать подобный план гораздо тяжелее, чем кажется, ведь сегодня сеть первой криптовалюты перегружена, а количество любителей виртуальных денег не уменьшается. Казалось бы, многие должны перейти на альткоины, вот только ничего подобного не происходит. Сегодня существует огромное количество криптовалют и чуть ли не в каждой есть своя преданная когорта шахтёров, добывающих монеты сутками напролёт.
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Спустя три месяца майнинга производители осознали, что нужно что-то менять. NVIDIA устанавливает на свои видеокарты GeForce RTX 3000 антимайнерскую заглушку, которая пока не помогает, но всё ещё впереди. Gigabyte и MSI снизили срок гарантии до 6 месяцев на видеокарты. Пока это касается некоторых моделей, но покупатели готовы платить двойную стоимость даже на таких условиях. Судя по всем, скоро нас ждёт новая волна необычных гарантийных условий.
Беда пришла откуда не ждали, ведь появилась новая криптовалюта. Нет никаких сомнений, что кто-то на ней обогатиться, но остальные так и останутся сидеть на десятках и сотнях жёстких дисков, которые потом будут никому не нужны. Может быть, мы и ошибаемся, ведь интерес к криптовалюте Chia Coin высок, а хайп нешуточный, но все ответы на эти и другие вопросы даст только время, а пока производитель твердотельных накопителей Galax заявил, что начнёт пристальнее изучать каждый случай обращения по гарантии.
Известно, что добыча Chia Coin сопряжена с обменом большими объёмами информации с сервером, а значит SSD будет перезаписываться со скоростью, в десятки раз превышающей его нормальную работу. Если такой продукт выйдет из строя раньше времени, то Galax просто откажет вам в обслуживании. Подробностей на этот счёт нет, но уже сегодня ясно, что вскоре многие производители накопителей захотят пересмотреть свои гарантийные обязанности. Очевидно, что пострадают этот этого обычные пользователи, ведь майнеры выжмут все соки из SSD задолго до завершения гарантийного срока, а после продадут их на вторичном рынке.
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