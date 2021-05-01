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Сегодня мы всё чаще мы слышим, что самым ценным ресурсом является информация. К сожалению, в последнее время этой самой информации стало так много, а главными источниками для её появления стали бессмысленные видео в социальных сетях и мессенджерах. Мы генерируем огромное количество данных, немалую часть из которых никто никогда не увидит, а её ценность вызывает сомнения. Несмотря на всё это такие хостинги, как Google и Facebook кажутся нам безразмерными хранилищами, куда можно сбрасывать любой мусор. Будет логично предположить, что рано или поздно праздник невиданной щедрости закончится, а за загрузку своих видео нам придётся платить вполне реальные деньги, но пока у человечества есть полный безлимит.

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Как бы критики не отзывались о роликах на Тик-Ток, у этого сервиса есть большая фан-база, а значит они востребованы, а значит де-факто нужны обществу, как бы это дико не звучало. Но что насчёт Chia Coin? Так ли она нужна, как преподносят её создатели, и что вообще происходит? Дело в том, что сегодня по всему миру ощущается сильный дефицит жёстких дисков и SSD большого объёма. Дошло до того, что некоторые производители прямо заявили о намерении отказывать любителям майнинга, которые убьют свой накопитель раньше гарантийного срока. Как они это будут делать, пока неясно, но следом могут подтянуться и другие, а значит маховик запущен, а отказом от ответственности за свою продукцию могут воспользоваться нечистоплотные производители, которые начнут выпускать откровенный брак.

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Сегодня в сети появились ещё более любопытные сведения о сети Chia Coin. Сообщается, что общий объём накопителей превысил 1 эксабайт, что равняется 1 миллиону терабайт. Это примерно 125 тысяч дисков по 10 Тб, хотя у фермеров есть накопители и большего и меньшего объёма. Поскольку криптовалюта новая, а информация на сайте явно структурирована плохо, пока некоторые детали приходиться добывать по крупицам. И вот здесь есть самое странное: для записи одного участка с данными нужно выделить 350 Гб свободного пространства на диске, ну а для скоростной обработки этого объёма система может взять до 4 Гб, ну а для хранения сотни подобных участков нужно 35 Тб на жёстком диске и 400 Гб оперативной памяти.

Отметим, что последняя информация пока появилась в расчётах Tomshardware, поскольку ранее нам сообщали исключительно о важности скорости накопителя и его объёма. Если оперативная память действительно влияет на скорость добычи, то в ближайшее время мы можем почувствовать дефицит и этого элемента, а значит скоро майнеры разберут и ОЗУ.