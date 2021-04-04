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Сколько ядер нужно современному игровому компьютеру – выводы и тестирование по следам Testing Games

Есть ли смысл переплачивать за 8-ядерный процессор? А может всем хватит бодрых 4-х ядер? Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашем материале
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Один из главных вопросов, который терзает многих перед покупкой нового компьютера – это правильное количество ядер процессора. Сегодня в магазинах предлагаются чипы от двух ядер с невысокой тактовой частотой, до 16-ядерных монстров типа Ryzen 9 5950X. Также есть и 10-ядерные скоростные камни, обладающие высокой тактовой частотой. Ещё пять лет назад никто и не задумывался о необходимости большого количества ядер для игр, а 4 быстрых ядра хватало всем. С тех пор игровая индустрия изменилась, а студии научились работать со сложным оборудованием, выжимая из него максимум возможного. Это значит, что самое время узнать, сколько же ядер нужно для современных игр.

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Тестирование проведено ребятами Youtube-канала Testing Games, а сама методика построена на отключении части ядер процессора с последующим тестированием и сравнением результатов. Основой для теста выступил процессор Ryzen 9 5950X, в качестве видеокарты была выбрана скоростная GeForce RTX 3080. Игры: Call of Duty: Warzone, Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 4, Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2. Результаты получены в разрешении 1080р, все настройки есть на видео. 

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Мы не будем выкладывать скриншоты с отдельными играми, поскольку информации там слишком много. Все это посмотреть можно на видео ниже, мы же сделаем краткие выводы на основе полученных результатов, которые доступны в виде удобной таблицы. Главная проблема кроется в том, что некоторые студии всё ещё подходят к созданию игр спустя рукава. Эти ребята игнорируют новые тенденции, упорно напирая на максимальные таковые частоты. Всё это делает даже 8-ядерный процессор бесполезной игрушкой в вашем системном блоке, поскольку его 2 или даже 4 ядра будут просто простаивать. Давайте к примерам:

игра/ядра 4 6 8 10 12 16
Forza Horizon 170 187 191 196 196 196
Call of Duty: Warzone 90 159 182 181 181 185
Cyberpunk 2077 80 108 116 119 122 122
Red Dead Redemption 2 96 146 163 166 167 167
Microsoft Flight Simulato 47 53 54 54 55 59


  • Forza Horizon не использует многоядерность. Слегка растёт fps при переходе из 4 ядер к 6, но дальше всё замирает. Здесь вам подойдёт какой-нибудь старый Core i7-4790K, разогнанный до 4.7GHz и выше.
  • Call of Duty: Warzone. Отличная оптимизация при переходе с четырёх на шесть ядер, но дальше всё замирает, а значит здесь вам хватит Core i5-10600 с высокой тактовой частотой или его конкурента в лице Ryzen 3 3600Х. Всё более дорогое можно оставить на полке магазина.
  • Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2 выдают результаты, полностью идентичные предыдущей игре, а значит повторяться мы не будем. Отметим лишь, что смысл обратить внимание на 6-ядерные модели есть, ведь 4 ядра откровенно пасуют.
  • Microsoft Flight Simulator. Разработчики, похоже, забыли о существовании многоядерных процессоров. Всё настолько плохо, что прироста от шести и более ядер нет вообще. К сожалению, именно подобные проекты тянут индустрию вниз, поскольку студии отказываются вкладывать деньги в разработку современных движков. 

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Из всего вышеописанного можно сделать следующие выводы:

  • 4-ядерные процессоры уже не могут рекомендоваться для покупки, если вы планируете собрать игровой компьютер. 
  • Оптимальным выбором становятся именно 6-ядерные процессоры, которые позволяют получить максимальное количество кадров в секунду, не потратив при этом целое состояние на новый 10-ядерный флагман. 
  • 8-ядерные и тому подобные многоядерные модели неэффективны в современных играх. Отрицать их мощность в рабочих задачах было бы глупо, но в данном случае они не принесут вам ожидаемого прироста производительности.

Здесь стоить сделать одно важное замечание. Многие эксперты уверяют, что уже вскоре нас ждёт так называемый Next Gen, связывая приход чуда с игровыми приставками нового поколения. Это связано с большим количеством ядер, которые вот-вот научатся загружать разработчики. Возможно, в отдалённом будущем это будет весьма актуально, вот только нужно ли покупать процессор впрок, ожидая получить буст в будущем за счёт программистов студий или любых других оптимизаций? Реальность такова, что никто и ничего нам бесплатно не даст. Ваш процессор останется ровно таким, какой был на старте, а значит самое время взвесить все за и против, перенаправив высвободившиеся от экономии на Core i9-10900К деньги на скоростную память или современный накопитель. Любой из вариантов позволит улучшить реальные показатели вашей системы, не ожидая наступления счастливого будущего.

Вместо послесловия. Любителям экспериментов и свидетелям шима на OLED-дисплеях стоит обратить внимание на показатель 0.1%. Здесь вас ждут совсем другие результаты. Крайне сомнительно, что это хоть как-то влияет на восприятие игры, однако многим нашим читателям будет несомненно приятно узнать о том, что 8-ядерный камушек способен обеспечить большую стабильность кадров, в то время как те же 6 ядер не всегда держат средний fps на протяжение всей игры. В некоторых проектах (Cyberpunk 2077) очень заметен переход на 10 ядер по показателю 0.1%, однако это единичный результат, который не может повлиять на общую картину. 

P.S. Здесь самое время вспомнить об игровой приставке PlayStation 3, которая в дремучем 2006 году уже имела 8 ядер. Как это сказалось на индустрии игр? Вопрос риторический. 

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