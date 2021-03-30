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Мошенники против майнеров – как не потерять криптовалюту, доверяя настройку ПК мастеру из телефона

Криптовалюта становится всё популярнее, привлекая всё больше обычных людей. Именно сюда идут мошенники всех мастей, которые хотят присвоить себе ваши деньги и полностью лишены моральных принципов
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Криптовалютная лихорадка в самом разгаре. Если вы полагали, что цена Биткоина сойдёт на нет ещё на отметке 20 000 долларов, то спешу вас обрадовать, я думал также. После этого я с удивлением обнаружил рост до 30, а там и до 60 тысяч рукой подать. Вот прямо сейчас я сижу и думаю, что бы такое продать в виде NFT-токена. Может попросить бомжей нарисовать картину, выставив её под флагом современного искусства. Или выпилить чёрный круг, хотя сегодня лучше использовать для этих целей радугу, как бы странно это не звучало. Одним словом, мне, как и вам, охота заработать миллион долларов США ничего не делая. Примеров этому безобразию много, но везёт единицам, поэтому сегодня я решил поговорить с вами о том, как страдают безграмотные шахтёры. Вернее было бы сказать один шахтёр, поскольку круг моих знакомых не такой уж большой.

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Есть у меня один знакомый, который много лет работал в соседнем офисе. Поскольку мы с ним поклонники Lineage 2, то нам было о чём поговорить. К счастью, к моменту нашего знакомства я уже излечился от онлайн игр, поэтому воспринимал его проблемы с лёгкой ноткой ностальгии, но уже не хотел туда возвращаться. Так вот из-за коронавируса наше общение прекратилось, поскольку телефонами мы не обменивались. Так вышло, что пару дней назад (22 марта если быть точным) я встретил его в пиццерии, где бедолага с грустью дожёвывал какой-то салат. Мы разговорились, и я спросил у него, не стал ли его лучник героем сервера в прошлом месяце. Дело в том, что он уже несколько раз был следующим на очереди, но форс-мажор и вражда кланов всегда вставали на пути. Как оказалось, за год, что мы не виделись, паренёк подался в майнеры. Я уже хотел было за него порадоваться, ведь майнинг дело прибыльное, но он поделился со мной поучительной историей, которую я вам и расскажу так, как слышал. Никаких выдумок, уверен, что подобных ситуаций множество. Далее прямая речь.  

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Полгода назад мы продали машину Машкиного бати (отец жены нашего героя) и стали думать, куда бы вложить 6000 долларов, свалившиеся на нас. Мне тут же пришла идея купить мощный компьютер, но Машка была против, она хотела шубу и на курорт. После месяца отчаянных споров пришли к выводу, что деньги нужно куда-то вложить. Пусть работают. Почему-то в голову ничего кроме криптовалюты не приходило. Уже сейчас я понимаю, что нужно было просто купить на все деньги Биткоинов, но знакомые меня уверяли, что цена может упасть, а железо никуда не денется, типа его всегда можно продать, а потери будут не такие большие, как если Биткоин обвалился в 3 раза. Послушав ребят, я обратился к знакомому, который порекомендовал мне паренька, настраивающего фермы. Якобы это настоящий мастер с опытом и берёт не очень много. Решено, на все деньги я собрал одну ферму из видеокарт Radeon RX 5700 XT. 

Поставили её в кладовке, протянув туда дополнительное питание. Мастер рассказал мне самое главное, всё настроил и ушёл, оставив свой телефон на всякий случай. Я мало разбираюсь в этом деле, но знакомые говорили, что лучше майнить Эфириум, а специалист почему-то настроил Монеро. Несколько месяцев я смотрел как капают монетки. За это время их там накопилось немало. Когда криптовалюта неожиданно пошла вверх, я уже думал, что скоро стану миллионером, как вдруг в начале февраля неожиданно потерял доступ к кошельку, а ферма забуксовала. Я позвонил мастеру, но его телефон не отвечал. Пришлось поискать другого паренька, ведь время уходило, а восстановить доступ к кошельку я не мог. 

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Как выяснилось, всё это время мастер имел доступ к моему компьютеру. Он специально настроил такую криптовалюту, которую не отследить и легко перевести на счёт удалённо. Всё кончилось тем, что денег я так и не получил, ферму продал. Правда на продаже видеокарт легко отбил вложения и даже вытащил дополнительные. В итоге полную ферму на 7 видеокарт у меня забрали за 8 тысяч долларов. 

Мой знакомый не стал говорить сколько денег у него было на кошельке, но это и неважно, ведь суть в том, что многие начинающие фермеры бросаются в омут не зная азов. Сегодня всю полезную информацию на этот счёт можно получить в сети, вот только некоторые почему-то доверяют парню на другом конце телефона. И это далеко не всё, ведь многие берут дорогое железо в кредит. Что случится, если завтра криптовалюта резко обрушится? Правильно, десятки или даже сотни тысяч людей потеряют свои сбережения, кто-то не сможет расплатиться с банком, а ведь каждый случай – это не выдуманная история, а реальная беда. В 2018 году я слышал историю от знакомого, уверявшего, что его брат на фоне падения курса потерял 45 тысяч долларов, которые вложил в Биткоин, когда тот торговался по 15 000. Жена пилила его много месяцев, в конце концов бедолага развёлся.

В данном случае я ничего не предлагаю, поскольку от моих предложений ничего не зависит. Я просто встретил старого знакомого и рассказал вам к чему приводит излишнее доверие и некомпетентность. Кстати, если говорить за меня, то я всё ещё отношусь к криптовалютам скептически. Неясно, когда они схлопнутся окончательно, но мне кажется, что будущего у них нет. Если вы думаете иначе - милости просим в комментарии. Ещё раз повторюсь, история реальная, поэтому будьте так любезны, либо вообще не писать комментариев, либо обсуждать события по факту, не придумывая очередную теорию заговора на сайте Overclockers. 

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