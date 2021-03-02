Видеокарта Radeon RX 6900XT ощутимо подешевела – две разогнанных модели со скидкой до 27 000 р
В последнее время мы могли констатировать, что хороших новостей на рынке видеокарт просто не было. Майнеры становятся всё активнее, криптовалюта дорожает, а алчные перекупщики только усугубляют ситуацию, создавая повышенный спрос и искусственный дефицит. Нельзя сказать, что сегодня у нас уж очень позитивные новости, ведь стоимость указанных ниже решений выходит далеко за пределы нормы. Тем не менее скидки есть, и они значительные, а значит кому-то данное предложение может быть интересно.
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Radeon RX 6900XT считается одной из самых быстрых видеокарт на рынке. Она уступает при прочих равных более дорогой GeForce RTX 3090 производства NVIDIA, но во многих задачах идёт с ней вровень. Сегодня в магазине Ситилинк появились скидки на две сверхмощные модели Radeon RX 6900XT, каждая из которых может порадовать отдельно взятого геймера, майнера или энтузиаста.
Первая – производства Asus ещё недавно стоила 205 тысяч рубликов. Сегодня её можно купить за 182 тысячи, что даёт нам скидку в размере 23 000 р. Перед нами разогнанная карточка, способная работать на тактовой частоте 2340 МГц против 2250 МГЦ в эталонном исполнении Radeon RX 6900XT от AMD. Для подключения потребуется блок питания 850 Вт и два разъёма по 8 пин.
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Вторая также создана инженерами Asus, но получила систему жидкостного охлаждения, которая позволяет добиться ещё боле впечатляющих результатов. Разгон с завода составляет 2365 МГц, но эффективный охлад способен на большее. Подключение осуществляется при помощи двух разъёмов на 8 пин + 1 на 6 пин. Данный монстр подешевел на 27 тысяч и стоит 189 990 рублей, против 216 990.
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