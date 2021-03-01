На фоне роста цены Эфира на 13% доходы майнеров стали выше, а видеокарты могут снова подорожать
Всю прошлую неделю мы наблюдали за курсом криптовалют. Как всегда, больше всего нас интересует Эфир, ведь именно он ответственен за дефицит видеокарт и крайне высокие цены на доступные предложения. Как вы помните, из-за удешевления цифровых денег существенно снизилась доходность ферм, что привело к бесперспективности вложений в данный бизнес. К сожалению, радость была преждевременной, ведь уже сегодня стоимость Эфира выросла на более чем на 13%.
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Несмотря на то, что криптовалюты всё ещё штормит, Биткоин снова перешёл к росту, прибавив несколько тысяч долларов за утро, а Эфир подрос на 13%. Есть мнение, что это обусловлено крупными инвестициями институционалов, которые начинают присматриваться к цифровым деньгам, как к наиболее эффективному и перспективному способу приумножить свой капитал. К примеру, новый стартап основателя Twitter под названием Square купил криптовалюты на 170 миллионов долларов.
Снижение доходности ферм начало и конец прошлой недели:
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На этом фоне кажется, что анонс видеокарты GeForce RTX 3060 прошёл для геймеров незаметно, ведь есть все основания полагать, что основная часть предложений по завышенным ценам разошлась между майнерами. Отметим, что доходность майнинга снова пошла вверх. Если Эфир продолжит дорожать, а окупить даже самые дорогие видеокарты можно будет за 4-5 месяцев, что может привести к новому всплеску ажиотажа шахтёров. А значит впереди высокие цены и пустые прилавки.
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