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На фоне роста цены Эфира на 13% доходы майнеров стали выше, а видеокарты могут снова подорожать

Майнеры снова поднимают головы
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Всю прошлую неделю мы наблюдали за курсом криптовалют. Как всегда, больше всего нас интересует Эфир, ведь именно он ответственен за дефицит видеокарт и крайне высокие цены на доступные предложения. Как вы помните, из-за удешевления цифровых денег существенно снизилась доходность ферм, что привело к бесперспективности вложений в данный бизнес. К сожалению, радость была преждевременной, ведь уже сегодня стоимость Эфира выросла на более чем на 13%.

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Несмотря на то, что криптовалюты всё ещё штормит, Биткоин снова перешёл к росту, прибавив несколько тысяч долларов за утро, а Эфир подрос на 13%. Есть мнение, что это обусловлено крупными инвестициями институционалов, которые начинают присматриваться к цифровым деньгам, как к наиболее эффективному и перспективному способу приумножить свой капитал. К примеру, новый стартап основателя Twitter под названием Square купил криптовалюты на 170 миллионов долларов.

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Снижение доходности ферм начало и конец прошлой недели:

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На этом фоне кажется, что анонс видеокарты GeForce RTX 3060 прошёл для геймеров незаметно, ведь есть все основания полагать, что основная часть предложений по завышенным ценам разошлась между майнерами. Отметим, что доходность майнинга снова пошла вверх. Если Эфир продолжит дорожать, а окупить даже самые дорогие видеокарты можно будет за 4-5 месяцев, что может привести к новому всплеску ажиотажа шахтёров. А значит впереди высокие цены и пустые прилавки. 

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Сейчас обсуждают

Gringo
21:38
Нет, ажиотажный спрос майнеров на видюхи, в основном, удовлетворен. Все, кто хотел, уже закупились. Они не печатают деньги и покупать карты в неограниченном кол-ве не могут. К тому же своего потолка б...
На фоне роста цены Эфира на 13% доходы майнеров стали выше, а видеокарты могут снова подорожать
Daimler
21:38
так уже и выложили кусок: https://www.youtube.com/watch?v=axP6el8Xzu0
СМИ сообщили об утечке фрагмента трейлера Elden Ring и сомнениях в возможности выхода игры в этом году
Ваня Снегов
21:36
Копайте- копайте майнеры. Не забудьте себе могилу выкопать :В
На фоне роста цены Эфира на 13% доходы майнеров стали выше, а видеокарты могут снова подорожать
Anton Vis
21:35
Заглот поздно заглотил наживку, она уже протухла
На фоне роста цены Эфира на 13% доходы майнеров стали выше, а видеокарты могут снова подорожать
!!!
21:35
https://i.ytimg.com/vi/hImzDUmxsj4/0.jpg
На фоне роста цены Эфира на 13% доходы майнеров стали выше, а видеокарты могут снова подорожать
D3m0n
21:35
Теперь хакерам восстанавливать фотки голых задниц удалённо проще будет )
Apple применит беспроводную технологию восстановления данных
Зю
21:33
Я надеюсь, что в десктопном и не будет. А кремниевый потенциал пустят на что-то не бесполезное.
AMD внедряет в Zen4 поддержку набора инструкций AVX512
McArcher
21:33
Названы лучшие для жизни страны мира в 2020 году https://www.vinegret.cz/632605/nazvany-luchshie-dlia-zhizni-strany-mira-v-2020-godu/
Майнеры начали использовать Sony PlayStation 5 для добычи Ethereum
Renegade1979
21:29
У соснольки PS3 всего одно ядро с довесками, наверное для них все это и наиндусили. А на ПК тупо кривой порт один в один
Энтузиаст исправил долгую загрузку GTA Online — Rockstar Games не может сделать это несколько лет
Рональдо
21:29
в конце 2017 брал сыну 1066 за 15 тысяч т. е. 200 баксов, сейчас на даче в компе простаивает
Менеджеры DNS распродали RTX 3060 майнерам за несколько дней до старта продаж — расследование Шелест
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