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GeForce RTX 3060 должна поступить в продажу сегодня по всему миру. Мы уже видели, что перекупщики на Авито получили новую карту заранее. На этот счёт звучат разные предположения. Кто-то уверен, что это представители торговых сетей, другие связывают поставки на вторичный рынок с так называемыми Скальперами. Это не совсем обычные перекупщики, имеющие связи с поставщиками, что позволяет получать им товар на сотни долларов дешевле, чем в магазине.

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Предложения на Авито появились ещё три дня назад. Главным образом предлагалось взять от трёх видеокарт, что предполагает создание майнинговой фермы. Но сегодня ситуация кардинальным образом изменилась. Судя по всему, нервы у Скальперов не выдержали, ведь на вторичном рынке появилось множество предложений.

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Что любопытно, на этот раз некоторые перекупщики даже не устанавливают цену, предлагая договариваться по телефону. Также появились предложения на одну видеокарту, а значит большинство майнеров уже закупились, и сейчас основной упор пошёл на геймеров.

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Скорее всего количество видеокарт на вторичке будет только расти. Пока неясно, насколько большие запасы есть в розничных сетях. Если они предпочли отдать товар Скальперам, то выбора у геймеров не будет.