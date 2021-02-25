Перекупщики GeForce RTX 3060 появились на Авито с видеокартами по завышенным ценам
GeForce RTX 3060 должна поступить в продажу сегодня по всему миру. Мы уже видели, что перекупщики на Авито получили новую карту заранее. На этот счёт звучат разные предположения. Кто-то уверен, что это представители торговых сетей, другие связывают поставки на вторичный рынок с так называемыми Скальперами. Это не совсем обычные перекупщики, имеющие связи с поставщиками, что позволяет получать им товар на сотни долларов дешевле, чем в магазине.
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Предложения на Авито появились ещё три дня назад. Главным образом предлагалось взять от трёх видеокарт, что предполагает создание майнинговой фермы. Но сегодня ситуация кардинальным образом изменилась. Судя по всему, нервы у Скальперов не выдержали, ведь на вторичном рынке появилось множество предложений.
Что любопытно, на этот раз некоторые перекупщики даже не устанавливают цену, предлагая договариваться по телефону. Также появились предложения на одну видеокарту, а значит большинство майнеров уже закупились, и сейчас основной упор пошёл на геймеров.
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Скорее всего количество видеокарт на вторичке будет только расти. Пока неясно, насколько большие запасы есть в розничных сетях. Если они предпочли отдать товар Скальперам, то выбора у геймеров не будет.
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