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После анонса новой видеокарты GeForce RTX 3060 мы перестали получать о ней какие-либо новости. По большому счёту всё уже сказано, ведь известны как её полные характеристики, так и цена. В данным момент неясно, насколько быстрой будет новый графический чип, но цена в 329 долларов предполагает, что карточка будет ненамного медленнее старшей модели с приставкой «Ti». Кстати о цене, сегодня выяснилось, что рекомендованной она будет исключительно на бумаге.

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Всё дело в том, что NVIDIA не планирует выпускать эталонную версию GeForce RTX 3060, которую принято называть Founders Edition. Это значит, что абсолютно все графические чипы будут отданы на откуп партнёрам, которые и установят итоговые цены. Предугадать, во сколько новинку оценят производители, сейчас сложно, ведь её продажи стартуют в конце февраля. Мало того, в условиях тотального дефицита, сопровождающимся ростом популярности майнига, можно вообще ждать чего угодно.

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Подобный подход со стороны NVIDIA не добавляет оптимизма и может значить, что компания всё ещё сильно ограничена количеством доступных GPU. Мало того, отказ от выпуска эталонных карт вызывает опасения относительно возможности компании наладить достаточное количество графических чипов к весне 2021 года.