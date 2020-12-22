Многие наши читатели запаслись мощной видеокартой ещё три года назад. Эти ребята владеют производительным флагманом GeForce GTX 1080 Ti, который до сих пор актуален. Ну, по крайней мере, многие так полагают. А вот так это или нет, большой вопрос, ведь за это время сменилось две архитектуры, а также существенно уменьшился техпроцесс. Мало того, совсем недавно в магазины начали поступать новые герои, которые пока пусть и не отличаются массовостью, но уже кое-где успели засветиться.

Итак, сегодня мы выставим самую быструю видеокарту трёхлетней давности GeForce GTX 1080 Ti против бодрого середняка в лице GeForce RTX 3060 Ti. На самом деле цене последней откровенно пугает, ведь сейчас найти такую карту дешевле 60 000 невозможно. Однако, вскоре цена опустится к рекомендованным 40 тысячам, что позволит всем желающим обзавестись относительно недорогой видеокартой. Ну а помогут нам разобраться ребята с канала Testing Games. Количество игр равняется десяти, игровое разрешение установлено на 2К.

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Что же, разрыв между моделями составляет 14% в пользу GeForce RTX 3060 Ti. Значит ли это что дни GeForce GTX 1080 Ti сочтены? Отнюдь, ведь среднее значение по всем играм доходит до 76 fps, что автоматически гарантирует вам отличный игровой опыт. Ясно, что о более высоком 4К на максимальных настройках графики речь не идёт, но 2К пока выглядит идеальным.

Отметим, что в разных играх количество кадров в секунду будет разным. Всё дело в оптимизации. Нельзя не учитывать, что в будущем таких проектов будет больше, а значит у вас год, прежде чем придётся снижать настройки графики и разрешение дисплея. Кстати, GeForce GTX 1080 Ti всё чаще появляются на барахолках. Часто это отработанный материал после майнеров, которые выжали из видеокарт все соки. Внимательно изучайте подобные модели перед покупкой.



