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Прямо сейчас не лучшее время для роскошной жизни. Компьютер за миллион ушёл далеко в прошлое, ведь по миру шагает пандемия, которая уже привела к рекордной безработице и падению макроэкономических показателей во всём мире. Справедливости ради стоит добавить, что страны-толстосумы успели поднакопить жирка, что позволяет им даже в это время безбедно существовать, но ресурс не вечен, а значит уже вскоре и они почувствуют ледяную руку кризиса.

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Именно поэтому мы сегодня приступим к тотальной экономии. Никаких излишеств, никаких геймерских материнских плат с подсветкой, только самый оптимальный процессор и видеокарта. Экономия должна быть экономной – вот девиз нашей сегодняшней сборки. И в этом случае важно соблюсти баланс. Переборщите с экономией – и у вас получится самая настоящая черепаха, которая даже браузер открывает столь долго, что можно успеть сходить за чашкой горячего чая. Но стоит лишь немного расслабиться, и ваши растраты окажутся столь велики, что пережить пандемию не удастся. Давайте посмотрим на новую сборку.

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Процессор. AMD Ryzen 3 PRO 4350G. Всё начинается с процессора. Сегодня даже у покупателей бюджетных камней есть отличная возможность купить не только мощный процессор, но и производительную интегрированную видеокарту. Всё это благодаря линейке Renoir с графическим ядром Radeon Vega 6. Перед нами классический APU, обладающий внушительным потенциалом. Это и полноценные 4 ядра с технологией многопоточности, работающие на тактовой частоте до 4 ГГц, и современный 7-нм техпроцесс, а главное – это игровой потенциал. Ryzen 3 PRO 4350G обеспечивает отличную игровую производительность на уровне бюджетных дискретных видеокарт 2019 года, что позволяет играть во все игры в разрешении 1080р на средних настройках графики.

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Материнская плата. ASRock B450M-HDV R4.0. Наша задача заключается в том, чтобы собрать не только недорогой системный блок, но и добиться максимально компактного размера. С этой целью мы возьмём соответствующую материнскую плату, которая поместится даже в самый маленький корпус. Одновременно с этим нужно не забыть о будущем. С этой целью лучше остановиться на чипсете B450, который позволит принять на борт даже самый быстрый 12-ядерный камень Ryzen 9 5900Х. Данная плата лишена компромиссов. Это и скоростной PCI-E 3.0 x16, и отличный 8-канальный звук, и Gigabit Ethernet, и поддержка USB 3.1. Кстати, никто не говорил, что экономия ограничит вас в разгоне. Данная мать позволит разогнать память, что крайне важно для нашего процессора, который очень чувствителен к скоростной оперативке.

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Оперативная память. 8Гб DDR4 3000 МГц Patriot Viper 4 Blackout. ОЗУ полностью соответствует потребностям процессора, ведь перед нами неплохой модуль, который уже с завода поддерживает 3 ГГц. Ну а с помощью нехитрых манипуляций в BIOS или специализированных программ, можно добиться и более весомых результатов. Для текущей сборки 8 Гб хватит. Кстати, данный комплект получил полноценные 60 месяцев гарантии, что говорит о его высокой надёжности.

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Накопитель. 480 Гб SSD Kingston A400. Классический выбор для подобной сборки. Помните, мы ведь с вами хотим получить универсальный компьютер, который кроме рабочих задач сможет радовать своего владельца играми. Ничего, что это будет не самое высокое игровое разрешение. Всё это решается дальнейшим апгрейдом. Ну а пока нам нужно место, куда записывать наши игрушки. Много денег на диск мы выделить не можем, но брать обычный жёсткий диск в конце 2020 года – глупо. Отрезаем 100 Гб под систему, а остальные 350 пойдут на текущие нужды. Три полноразмерные игры, видео, фото и многое другое. Почувствовать себя свободно не удастся. Самое главное – разумно расходовать то, что у вас есть. Kingston предоставляет на данный накопитель 36 месяцев гарантии, а скорость записи и чтения являются максимальными для подобных устройств.

Корпус. Exegate BAA-107U 450W Black. Если вы хотели получить просторный корпус, куда поместится гигантская видеокарта, много кулеров и тому подобные радости жизни настоящего геймера, то спешим вас разочаровать. Увы, мы с вами в данный момент ничего подобного себе позволить не можем. Поэтому у нас форм-фактор mATX с идущим в комплекте блоком питания. К счастью, у нас нет ничего такого, с чем данный корпус бы не справился.

Давайте подводить итоги: мы получили компактный компьютер за 27 400 рублей. По курсу – это 355 долларов. За эту сумму мы смогли достичь неплохого компромисса между ценой и производительностью. Здесь у нас есть самый современный процессор, отличающийся высокой энергоэффективностью и скоростью работы как в обычных приложениях, так и с графикой, где GPU Vega 6 показывает себя во всей красе. Материнская плата подобрана с упором на разгон памяти и установку более дорогого и мощного процессора в будущем. Она также надёжна и прослужит вам много лет. Остальные компоненты полностью соответствуют сборке. Так, ОЗУ поддерживает разгон и сможет стать настоящей находкой для бережливого покупателя. Что до накопителя, то здесь главное – не перегружать его, ведь у него небольшой объём кэш-памяти, что автоматически приведёт к снижению скорости после того, как вы заполните его на 80+ процентов.

P.S. Если у вас будут пожелания и предложения по данной сборке, обязательно пишите их в комментариях, ведь многие люди читают подобные материалы с целью подобрать компьютер под себя. Если мы соберёмся всем миром, то сборка будет ещё лучше.