Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Бюджетный игровой компьютер почти за копейки или сборка геймерской машины для бедных студентов

Зачем ждать Нового года, если быстрый игровой компьютер можно собрать уже сегодня. Не верите? Давайте вместе подберём производительное железо, доступное для любого кошелька
[ ] для раздела Блоги
3
RTX 3070 подешевела на порядок
Обвал цен на RTX 2070 SUPER
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Прямо сейчас не лучшее время для роскошной жизни. Компьютер за миллион ушёл далеко в прошлое, ведь по миру шагает пандемия, которая уже привела к рекордной безработице и падению макроэкономических показателей во всём мире. Справедливости ради стоит добавить, что страны-толстосумы успели поднакопить жирка, что позволяет им даже в это время безбедно существовать, но ресурс не вечен, а значит уже вскоре и они почувствуют ледяную руку кризиса. 

реклама

Именно поэтому мы сегодня приступим к тотальной экономии. Никаких излишеств, никаких геймерских материнских плат с подсветкой, только самый оптимальный процессор и видеокарта. Экономия должна быть экономной – вот девиз нашей сегодняшней сборки. И в этом случае важно соблюсти баланс. Переборщите с экономией – и у вас получится самая настоящая черепаха, которая даже браузер открывает столь долго, что можно успеть сходить за чашкой горячего чая. Но стоит лишь немного расслабиться, и ваши растраты окажутся столь велики, что пережить пандемию не удастся. Давайте посмотрим на новую сборку. 

анонсы и реклама
2080 EVGA за копейки в Регарде
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
2080 EVGA за копейки в Регарде
Цена супергарнитуры XPG Precog снижена по промокоду XPG10
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
Топовые мех клавы в 4Frag по промокоду XPG10
Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Процессор. AMD Ryzen 3 PRO 4350G. Всё начинается с процессора. Сегодня даже у покупателей бюджетных камней есть отличная возможность купить не только мощный процессор, но и производительную интегрированную видеокарту. Всё это благодаря линейке Renoir с графическим ядром Radeon Vega 6. Перед нами классический APU, обладающий внушительным потенциалом. Это и полноценные 4 ядра с технологией многопоточности, работающие на тактовой частоте до 4 ГГц, и современный 7-нм техпроцесс, а главное – это игровой потенциал. Ryzen 3 PRO 4350G обеспечивает отличную игровую производительность на уровне бюджетных дискретных видеокарт 2019 года, что позволяет играть во все игры в разрешении 1080р на средних настройках графики. 

реклама

Материнская плата. ASRock B450M-HDV R4.0. Наша задача заключается в том, чтобы собрать не только недорогой системный блок, но и добиться максимально компактного размера. С этой целью мы возьмём соответствующую материнскую плату, которая поместится даже в самый маленький корпус. Одновременно с этим нужно не забыть о будущем. С этой целью лучше остановиться на чипсете B450, который позволит принять на борт даже самый быстрый 12-ядерный камень Ryzen 9 5900Х. Данная плата лишена компромиссов. Это и скоростной PCI-E 3.0 x16, и отличный 8-канальный звук, и Gigabit Ethernet, и поддержка USB 3.1. Кстати, никто не говорил, что экономия ограничит вас в разгоне. Данная мать позволит разогнать память, что крайне важно для нашего процессора, который очень чувствителен к скоростной оперативке.

реклама

Оперативная память. 8Гб DDR4 3000 МГц Patriot Viper 4 Blackout. ОЗУ полностью соответствует потребностям процессора, ведь перед нами неплохой модуль, который уже с завода поддерживает 3 ГГц. Ну а с помощью нехитрых манипуляций в BIOS или специализированных программ, можно добиться и более весомых результатов. Для текущей сборки 8 Гб хватит. Кстати, данный комплект получил полноценные 60 месяцев гарантии, что говорит о его высокой надёжности.

реклама

Накопитель. 480 Гб SSD Kingston A400. Классический выбор для подобной сборки. Помните, мы ведь с вами хотим получить универсальный компьютер, который кроме рабочих задач сможет радовать своего владельца играми. Ничего, что это будет не самое высокое игровое разрешение. Всё это решается дальнейшим апгрейдом. Ну а пока нам нужно место, куда записывать наши игрушки. Много денег на диск мы выделить не можем, но брать обычный жёсткий диск в конце 2020 года – глупо. Отрезаем 100 Гб под систему, а остальные 350 пойдут на текущие нужды. Три полноразмерные игры, видео, фото и многое другое. Почувствовать себя свободно не удастся. Самое главное – разумно расходовать то, что у вас есть. Kingston предоставляет на данный накопитель 36 месяцев гарантии, а скорость записи и чтения являются максимальными для подобных устройств. 

Корпус. Exegate BAA-107U 450W Black. Если вы хотели получить просторный корпус, куда поместится гигантская видеокарта, много кулеров и тому подобные радости жизни настоящего геймера, то спешим вас разочаровать. Увы, мы с вами в данный момент ничего подобного себе позволить не можем. Поэтому у нас форм-фактор mATX с идущим в комплекте блоком питания. К счастью, у нас нет ничего такого, с чем данный корпус бы не справился. 

Давайте подводить итоги: мы получили компактный компьютер за 27 400 рублей. По курсу – это 355 долларов. За эту сумму мы смогли достичь неплохого компромисса между ценой и производительностью. Здесь у нас есть самый современный процессор, отличающийся высокой энергоэффективностью и скоростью работы как в обычных приложениях, так и с графикой, где GPU Vega 6 показывает себя во всей красе. Материнская плата подобрана с упором на разгон памяти и установку более дорогого и мощного процессора в будущем. Она также надёжна и прослужит вам много лет. Остальные компоненты полностью соответствуют сборке. Так, ОЗУ поддерживает разгон и сможет стать настоящей находкой для бережливого покупателя. Что до накопителя, то здесь главное – не перегружать его, ведь у него небольшой объём кэш-памяти, что автоматически приведёт к снижению скорости после того, как вы заполните его на 80+ процентов. 

P.S. Если у вас будут пожелания и предложения по данной сборке, обязательно пишите их в комментариях, ведь многие люди читают подобные материалы с целью подобрать компьютер под себя. Если мы соберёмся всем миром, то сборка будет ещё лучше.  

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
7
В погоне за производительностью: видеокарты – ноябрь 2020
10
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Mirage 12 ARGB Pro
7
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
16
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
63
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (PA-RTX3090 GameRock OC 24G)
48
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
204
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
10
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
103
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: ноябрь 2020
9

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 32
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 63
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 103
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 116
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Intel уличила AMD в использовании алгоритмов, приводящих к снижению производительности мобильных APU
54
Цена Blackview BV4900 Pro упала на 50% в рамках «Чёрной пятницы»
1
Первые кадры настоящего геймплея Cyberpunk 2077 просочились в сеть
34
Все характеристики GeForce RTX 3060 Ti появились в сети — разумная покупка для игр к Новому году
78
Курс Ethereum превысил порог в 600$ - геймерам грозит новый дефицит видеокарт и высокие цены
85
Cyberpunk 2077 следует отложить до 2023 года – мнение стримера Maddyson с Twitch
41
Производительность Ryzen 5000 повысится до 10 % благодаря новому инструменту в PBO 2 — данные AMD
36
Некоторые модели GeForce RTX 3060 Ti за 400$ могут догнать RTX 2080 Ti стоимостью 100 000 рублей
64
GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Manli потребует блока питания мощностью 500 Вт
20
Samsung закрывает линейку Galaxy Note и снимает с производства флагманы 2020 года
8
В 2022 году TSMC будет выпускать для Intel процессоры класса Core i3 по 5-нм технологии
17
GeForce RTX 3060 Ti привлекла внимание майнеров высоким хешрейтом при низком энергопотреблении
12
Сроки выхода процессоров Intel Rocket Lake-S и поддержка PCIe 4.0 на платах Z490 названы Wccftech
21
Свежий патч PC-версии Horizon Zero Dawn решил проблему запуска игры на процессорах без AVX
37
Российская премьера Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro состоится на следующей неделе
5
Сотрудник CD Projekt RED провёл в Cyberpunk 2077 более 175 часов, но ещё не прошёл игру
49
Стоимость нереференсных моделей видеокарт серии Radeon RX 6800 ощутимо выше рекомендованной
37
Недорогая PlayStation 5 Lite может появиться к концу 2021 года
14
Новая бюджетная видеокарта RTX 3060 будет стоить всего 400$
71
Тестирование PlayStation 5 от GamersNexus выявило перегрев памяти
10

Популярные статьи

В новом поколении лучше выбрать Xbox, даже если раньше вы играли на PlayStation
127
Максимальная производительность за минимальные деньги: 5 самых дешёвых смартфонов на Snapdragon 865
13
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
16
Сохраняем данные пользователя перед переустановкой Windows не забывая необходимого
21
5 удачных релизов игр за 2020 год
29
День благодарения в магазине KeysOff – скидки до 55% и бесплатные ключи для ОС Windows 10
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
7
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Mirage 12 ARGB Pro
7
В погоне за производительностью: видеокарты – ноябрь 2020
10
Бюджетный игровой компьютер почти за копейки или сборка геймерской машины для бедных студентов
3

Сейчас обсуждают

Yolanda Tarska
01:10
В старые времена, когда сидели на одноядерных процессорах и жёстких дисках это что-то давало. Сейчас только по-умолчанию, чтобы всё всегда обновлялось и проблем нет. Да ё моё, мобильник и браузеры вс...
Отключаем обновления Windows 10 в один клик и разбираемся зачем это нужно
Alex TOPMAN
01:09
Читаю комментарии и некоторым просто удивляюсь. Вы там Халву на Нинтендо Вии, что ли запускали?...
5 удачных релизов игр за 2020 год
Denis Belokopytov
01:09
Сижу на тестовых сборках с самого начала, проблемы вообще редкость, да и оних известно до установки, есть что-то критичное просто скипаю и проблем за все время гораздо меньше чем за пару лет 7 и XP ко...
Отключаем обновления Windows 10 в один клик и разбираемся зачем это нужно
Farid Kovalenko
01:06
Та тож не актуально, у меня 588, такое. минимум для игр, и то если потеть урвать подешевле и тд, рил коробку поставить вместо видюхи к монику и геймпасс взять, хотя тоже, хз, что там с игр есть, ничё ...
Бюджетный игровой компьютер почти за копейки или сборка геймерской машины для бедных студентов
daimos
01:03
Олень, мля! Один балл за это! Все дружно пролистываем до последнего абзаца и лишний раз посылаем белых людей в эротическое путешествие
Intel подарит отборный Core i9-10900K с частотой до 5,7 ГГц и СЖО ML360 Sub-Zero 200 счастливчикам
Inqizitor
01:01
Я из Харькова, в Белгороде цены такие же, поэтому за всю Россию тоже не говори - за инновижен 86 тыс, за Палит 93 тыс. Ты думаешь мы в лесу живём? У нас до Белгорода доехать - 90 гривен на маршрутке с...
Стоимость нереференсных моделей видеокарт серии Radeon RX 6800 ощутимо выше рекомендованной
Олекс Алекс
01:00
Вообще без разницы, что 10-ый, что 11, ничем особо не отличаются
Xiaomi начала тестировать Android 11 на Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro
Евгений Новиков
00:54
"если рекомендованные 400$ у нас трансформируются в сумму порядка 30 тысяч рублей" Про НДС что-нибудь слышали?
Известные факты о RTX 3060 Ti - характеристики, позиционирование, цена, дата выхода и первые тесты
Cyborg39rus
00:54
Печально как раз у AMD, они всю жизнь сколько их помню, только и внедряют то, что не нужно. Но годится хорошо как пиар-движок их фуфла. Хотя сейчас их процессоры уже действительно сделали прорыв. Но в...
Intel подарит отборный Core i9-10900K с частотой до 5,7 ГГц и СЖО ML360 Sub-Zero 200 счастливчикам
Зеновий Радеонович
00:52
А зачем родителям 10ка? Они геймеры?
Отключаем обновления Windows 10 в один клик и разбираемся зачем это нужно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем