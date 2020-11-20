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Сегодня стало известно о выходе новой видеокарты MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X. Производитель уверяет, что это самая быстрая модель на планете с воздушным охлаждением. Эксперты сайта Wccftech уже её протестировали, дав свою оценку не только общей производительности, но и многим другим характеристикам.

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Отметим, что перед нами действительно настоящий флагман с 20-фазной системой питания, самыми дорогими компонентами на рынке, включая конденсаторы. Кроме того, карта получила тактовую частоту графического чипа 1860 МГц, продвинутую систему охлаждения TRI FROZR 2S, медную пластину и тепловые трубки, бережно обработанные самыми лучшими китайскими мастерами в ручном режиме. Не обошлось без подсветки, мерцающей мистическим светом с настройкой при помощи специализированного ПО.

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Представьте себе ситуацию: вы и ваш знакомый имеете одинаково мощный процессор, память и схожую систему. Но он купил новенькую MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X за 1 750 долларов, а вы ограничились эталонной GeForce RTX 3090 за 1 500. Что же, теперь количество fps на вашем компьютере всегда будет на 3-5 кадров в секунду меньше. Стоило ли за это переплачивать 250 долларов, пусть каждый решит самостоятельно. Но тот факт, что MSI действительно выпустила самую быструю карту на планете, не вызывает сомнений. Больше информации смотрите в оригинальном материале.