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В настоящее время самой быстрой видеокартой считается GeForce RTX 3090. Данная модель получила огромный кристалл, площадью 627 мм2, 10 496 процессоров CUDA и 24 Гб видеопамяти GDDR6X, способной работать на тактовых частотах свыше 19500 МГц. Всё это делает новинку настоящим монстром, рекомендованная цена на который стартует с 1 500 долларов, а в реальности – от 2 000 вечнозелёных. Пошатнуть гегемонию NVIDIA может Radeon RX 6900 XT, но пока мы о ней знаем слишком мало. А вот уже через пару дней в продажу поступит игровая Radeon RX 6800 XT. Давайте изучим новые тесты с её участием.

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Сегодня у нас есть результаты в популярной игре Ashes of the Singularity (AotS), которая имеет отличный встроенный бенчмарк. Итак, у нас есть три противника:

GeForce RTX 3090 – с ценой от 1 500$

GeForce RTX 3080 – с ценой от 700$

Radeon RX 6800 XT – за скромные 649$

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Ниже можно рассмотреть сравнительную таблицу, где лидером остаётся GeForce RTX 3090, набравшая 10 700 баллов. При этом новая Radeon RX 6800 XT остановилась на отметке 10 100. Ясно, что это незначительное отставание. Мало того, скорее всего, это далеко не финальные результаты, а значит уже вскоре мы увидим ещё более впечатляющий результат, где видеокарта AMD стоимостью 649 долларов с лёгкостью обходит более дорогих конкурентов.

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По поводу цен пока горячиться не стоит, ведь вчера стало известно, что в Европе новинка стартует от 1 000 долларов, что далеко от заявленных ценников.