Европейские цены на Radeon RX 6800 ХТ оказались гораздо выше рекомендованных – 1020$ в Multitronic
Продажи видеокарт Radeon RX 6800 и RX 6800 ХТ должны начаться 18 ноября, но уже сегодня появились первые цены, по которым они будут реализовываться в Финляндии. Информацию распространил финский ритейлер Multitronic. Представлены три модели производства Sapphire. Цены указаны в евро с учётом всех уплаченных налогов.
реклама
Рассмотреть изображение с ценами можно на картинке ниже. Как видите, самая дорогая модель – Radeon RX 6800 XT Nitro + OC SE Gaming получит внушительный ценник в 863 евро. Если перевести всё это в более привычные нам доллары, то получится 1020 вечнозелёных. Неплохо, если учитывать, что рекомендованная стоимость RX 6800 ХТ составляет всего 649 долларов.
Неясно, кто решил порадовать первых покупателей такими ценами. То ли дело в Sapphire, которая захотела заработать на энтузиастах, то ли сами продавцы сильно завысили их стоимость. В любом случае ясно, что для обычного геймера переплата в 370 долларов за видеокарту по сравнению с её официальной ценой выглядит странно.
реклама
Остальные две видеокарты получили цену 838 евро (990 долларов) и 732 евро (870 долларов). На этом фоне сложно даже представить, во сколько новинки оценят российские магазины. Вполне возможно, нас ожидают новые рекорды, которые могут с лёгкостью обойти таковые у конкурирующего лагеря на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила