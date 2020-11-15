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Продажи видеокарт Radeon RX 6800 и RX 6800 ХТ должны начаться 18 ноября, но уже сегодня появились первые цены, по которым они будут реализовываться в Финляндии. Информацию распространил финский ритейлер Multitronic. Представлены три модели производства Sapphire. Цены указаны в евро с учётом всех уплаченных налогов.

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Рассмотреть изображение с ценами можно на картинке ниже. Как видите, самая дорогая модель – Radeon RX 6800 XT Nitro + OC SE Gaming получит внушительный ценник в 863 евро. Если перевести всё это в более привычные нам доллары, то получится 1020 вечнозелёных. Неплохо, если учитывать, что рекомендованная стоимость RX 6800 ХТ составляет всего 649 долларов.

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Неясно, кто решил порадовать первых покупателей такими ценами. То ли дело в Sapphire, которая захотела заработать на энтузиастах, то ли сами продавцы сильно завысили их стоимость. В любом случае ясно, что для обычного геймера переплата в 370 долларов за видеокарту по сравнению с её официальной ценой выглядит странно.

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Остальные две видеокарты получили цену 838 евро (990 долларов) и 732 евро (870 долларов). На этом фоне сложно даже представить, во сколько новинки оценят российские магазины. Вполне возможно, нас ожидают новые рекорды, которые могут с лёгкостью обойти таковые у конкурирующего лагеря на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000.