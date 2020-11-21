Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Сегодня мы с вами займёмся важным делом. Представьте, как страдают дети олигархов, миллионеров и миллиардеров, ведь они ничегошеньки не понимают в компьютерах. Яхты, дорогие суперкары, элитные дома и заграничные курорты – всё это понятно и доступно, а компьютер так и остаётся тайной, разгадать которую бедолагам не по силам. В итоге они идут в магазин, где их обманывают, заставляя покупать устаревший Ryzen 1600 и видеокарту GeForce GTX 1050, обрекая их на страдания лицезреть, как графика в играх превращается в настоящее слайд-шоу. Пора это прекратить. Я не ставил себе задачу собрать компьютер за миллион, поскольку нам нужна оптимальная сборка, а не выброшенные на ветер деньги. Но и ограничивать детей олигархов, миллионеров и миллиардеров я не буду: только самая мощная видеокарта и соответствующий процессор. Приступим:

реклама

Процессор. Поскольку нам нужен самый лучший процессор, то размениваться на красные тона мы не будем, а значит единственным верным выбором окажется Intel Core i9-10900KA. Это точная копия сверхбыстрого десятиядерника, но в красивой коробке, которая через десять лет станет настоящим раритетом. 5.3 ГГц в режиме буста, лучшая игровая производительность на рынке и самая правильная цена – вот те самые атрибуты, которые позволили мне сделать верный выбор.

анонсы и реклама Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Система охлаждения. ASUS ROG STRIX LC 240 RGB White Edition. Один из наиболее эффективных комплектов для данного процессора. Система практически бесшумна, что крайне важно, ведь посторонние звуки могут отвлекать от важных мыслей, в конце концов, как можно думать о народе под рёв медного кулера?

реклама

Материнская плата. ASUS ROG MAXIMUS XII APEX. Вы можете сказать, что есть платы и дороже. Но, повторяюсь, мы не собираемся тратить народные деньги на какие-то глупости. Дети миллионеров имеют право на хорошие компьютеры, но заставлять их переплачивить за то, что может пойти на больницы, школы и дома культуры, мы не будем. На самом деле данная плата способна обеспечить полноценный разгон процессора и памяти без ограничений. Это одно из лучших предложений на рынке, способное разогнать ОЗУ свыше 4800 МГц, а процессор до 5.5 МГц и выше, с условием наличия правильного охлада. Поставить свыше 64 Гб оперативной памяти она не позволяет, зато вооружена 16-ю фазами питания под процессор. И это я не говорю о твердотельных капсульных конденсаторах, от которых у любого оверклокера появляется приятная улыбка на лице.

реклама

Видеокарта. Без нормальной карты не обойтись, именно поэтому я предлагаю взять GeForce RTX 3090. И пусть данная модель произведена Palit, в данном случае глупые слухи не имеют никакого отношения к качеству. Производитель уверяет, что использовал самые качественные конденсаторы, самую эффективную систему охлаждения, что в итоге позволило достичь немалых 1845 МГц. Здесь вам и 24 Гб видеопамяти, работающих на 19500 МГц по 384-битной шине, и первозданная мощь полноценного графического чипа на архитектуре Ampere, и разблокированное до 420 Вт TDP. Словом, пока ничего лучше никто из конкурентов не выпустил. Огорчить в данном случае может только цена, но это уже не наши с вами проблемы, где миллионеры берут деньги на подобные игрушки.

реклама

Оперативная память. Поскольку материнскую плату мы взяли недорогую, она не поддерживает больше 64 Гб. Ничего не поделаешь, придётся продолжать экономить на памяти. С моей точки зрения, лучше всего детям миллионеров подойдут 4 модуля по 16 ГБ DDR4 3600 МГц G.Skill Trident Z Royal. Кроме того, что они стабильны как озеро Байкал, их разгонный потенциал просто огромен. Немаловажно, что они приятного золотого цвета, который будет напоминать владельцу о наиболее популярном в его доме металле.

SSD. В качестве накопителя предлагаю взять Samsung 970 EVO Plus Series на 2 Тб. Это позволит забыть об устаревших жёстких дисках, одновременно с этим, не ограничивать себя в установленных играх. К сожалению, записать сюда всю библиотеку Steam не выйдет, но, если очень нужно, можно докупить пару десятков таких же накопителей. Стоит заметить, что перед нами не самый быстрый SSD. Ключевой особенностью я бы назвал объём кеш-памяти на уровне 2 Гб, что гарантирует постоянную скорость даже при заполнении свыше 80%.

Блок питания. Super Flower Leadex Titanium на 1600 Вт. Мощная сборка предполагает наличие достойного блока питания. В данном случае у нас на руках сертификат Titanium, а также полная уверенность в том, что блок не подведёт ни при каких обстоятельствах. Производитель уверяет, что в большинстве ситуаций владелец получит полную тишину, ведь загрузить хотя бы 1000 Вт удастся далеко не каждому владельцу компьютера. По большому счёту – это покупка на вырост. С каждым годом мы становимся свидетелями всё возрастающего аппетита видеокарт и процессоров. Кто знает, вдруг наш юный олигарх решит поставить две видеокарты, да и коллекция домашнего видео должна же где-то помещаться. А как раз для этого выше я предлагал взять десяток быстрых и надёжных накопителей.

Корпус. DeepCool GamerStorm QUADSTELLAR Black. Думаете, я погорячился? Ничуть! Уверен, что дизайн корпуса будет отлично гармонировать с новеньким Bentley. Перед нами настоящий шедевр, о котором тайно мечтают все те, у кого нет лишних 30 тысяч на новую игрушку. Корпус большой и вместительный. В него поместится всё, что мы выбрали. Кроме того, он имеет неплохую эргономику и позволяет установить ещё несколько дополнительных вентиляторов.

Охлаждение. Вентилятор для корпуса Corsair ML120 PRO RGB. Три мощных кулера с функцией смены скорости вращения и красивой подсветкой. Я не знаю, нужны ли они, но полагаю, что дети миллионеров могут взять их на сдачу из магазина итальянских колбас.

Если вам кажется, что можно было взять что-то более достойное, делитесь своим мнением в комментариях. Я, со своей стороны, сделал всё, что мог.