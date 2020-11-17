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Как думаете, кто-то вообще считал, сколько в интернете существует сайтов, посвящённых компьютерной тематике? Скорее всего таковых несколько тысяч, но назвать точной цифры не представляется возможным, ведь между нами стоят языковые и культурные барьеры. Мало того, очень часто небольшие материалы и даже масштабные статьи появляются и на новостных ресурсах, пытающихся перехватить чужую аудиторию. Огромную конкуренцию всем им составляют каналы на Ютуб, где любой пользователь может делиться личным взглядом на компьютерный мир с миллионами читателей.

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А ведь есть ещё одиночки на площадках, подобных ЯндексДзену и форумах, подсчитать которые не сможет даже продвинутый ИИ. Одним словом: тех, кто считает себя экспертом в компьютерном деле, множество. Эти товарищи помогают нам сделать правильный выбор видеокарты, процессора и любых других комплектующих. Именно они часами смазывают свои старые камни термопастой, пытаясь постичь сложную науку тепловыделения на примере отдельно взятой детали. Но чаще всего мы сталкиваемся с теми, кто знает всё о разгоне, разгоняет компьютеры самостоятельно и учит этому всех вокруг.

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В какой-то момент, после подготовки очередного материала, у меня возникло странное ощущение. Я начал вспоминать своих знакомых, у которых есть компьютер. А, стоит признаться, у меня таковых много. Так вот, я вдруг подумал: «Странно, но никто из них никогда ничего не разгоняет». Поскольку я работал в большой компании, то знакомые мои имеют различный социальный статус, что, чаще всего, определяется различными доходами. К примеру, мой бывший коллега недавно купил GeForce RTX 3070 по цене в 1 000 долларов, упрямо заявляя, что это крайне выгодное предложение. Другой продал свою GeForce RTX 2080 Ti и сидит на интегрированном чипе. Бедолага был уверен, что за вырученные 850 долларов он сможет отхватить GeForce RTX 3080 и у него ещё останется на пару ящиков пива. Судя по всему, насладиться пенным ему представится возможность ещё не скоро.

Основной посыл сказанного выше состоит в том, что никто из моих знакомых не занимается разгоном компьютера. Никому и в голову не приходит настраивать профили оперативной памяти в BIOS. Один из обладателей Radeon RX 5700 так вообще заявил, что я компьютерный маньяк, раз меня такое интересует. По его мнению, система и без того работает достаточно быстро, а он сам не испытывает никаких проблем. Признаться честно, я бывал у этого лентяя в гостях: его Core i5-9400F действительно позволяет запускать все игры в максимальном для его монитора разрешении 1080р. Как думаете, много ли у моих знакомых мониторов в разрешении 4К? Ни одного. Даже счастливый владелец GeForce RTX 3070 сидит на 1080р. Я попытался спросить у него, зачем ему столь мощная видеокарта, получил в ответ детский лепет о покупке впрок, о том, что много производительности не бывает и так далее. А вот 4К-монитор его не интересует, ведь его крутой 27-дюймовый IPS производства Dell и так обеспечивает ему непревзойдённое качество картинки.

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Разочаровавшись в богатеньких энтузиастах и экономных работягах, я пошёл к своему знакомому, который работает в небольшом компьютерном магазине. Несмотря на засилье интернета, я по старинке предпочитаю брать железо у него. После небольшого разговора я выяснил конфигурацию его компьютера: средней руки материнская плата на чипсете В450, процессор Ryzen 7 3700Х, 16 Гб памяти и видеокарта GeForce GTX 1660 Ti. На мой вопрос о причинах выбора столь слабой видеокарты он заявил, что играет мало. Кроме того, она вполне ничего и способна удовлетворить все его потребности. Как оказалось, на крутую память надеяться не стоит. У него две планки производства «Дядюшки Ляо». Как старому знакомому он рассказал, что попытался установить в свой компьютер модель в три раза дешевле, которую заказал один из клиентов, а после покопался в настройках BIOS с использованием популярных программ. Результат оказался в среднем на 5% выше, что навсегда убило в нём желание покупки брендовых комплектов ОЗУ.

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Если говорить обо мне, то я даже не пытался тратить время на разгон памяти на своём Core i7-7700К. Тактовые частоты удалось поднять до 4.8 ГГц, но это было сделано исключительно как дань моим прежним увлечениям, поскольку прирост производительности после этого оказался не выше чем на 10%, а охлаждение мне обошлось не меньше чем в 120 долларов. На нашем форуме я часто вижу, как оверклокеры со стажем сетуют на то, что сейчас единственное, что осталось – это разгон памяти. Мне кажется, что и он давно не даёт практически никаких преимуществ, ведь на современных материнских платах всё можно настроить в пару кликов, а время и деньги, затраченные на разгон, могут потешить только самолюбие владельца.

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Если отмотать время на пятнадцать лет, когда разгоном или прошивкой можно было добиться прироста производительности в 30-50%, то лично я прекрасно помню две причины, толкавшие меня на эксперименты: огромное количество лишнего времени и ограниченный бюджет. Сейчас первого катастрофически не хватает, а второе не позволяет мне покупать GeForce RTX 3080 по первому желанию, но не мешает мне брать видеокарты класса RTX 2070 Super раз в два года, полностью обновляя систему раз в 3 года. Я просто не вижу причин, которые могут сподвигнуть меня на покупку Core i5-10600КF, а после разогнать его до 5.2 ГГц путём приобретения более эффективного, а значит более дорогого охлаждения. Зачем мне к этому комплекту брать дорогущую память с крутыми таймингами, а после неделю подбирать оптимальные значения, если я могу пойти и купить Core i7-10700КF? Точно такая же ситуация и с видеокартой. Я перестал видеть смысл перепрошивки Radeon RX 6800 в Radeon RX 6800 ХТ при помощи модифицированного BIOS даже не потому, что это чаще всего неэффективно, а просто потому, что могу себе позволить потратить на сотню долларов больше. Уверен, те же мысли одолевают всех тех, кто до сих пор с гордостью вспоминает, как его Core i5-2500К работал на 5 ГГц. Кстати, мой Core i5-2500К оказался крайне капризен и больше 4.9 ГГц на постоянной основе позволить себе не мог.