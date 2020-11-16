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Если вы являетесь постоянным читателем нашего сайта, то уже знакомы с моими прошлыми материалами. Если это так, то вы примерно знаете конфигурацию моего компьютера. Для новичков повторим ещё раз:

Процессор : Core i7-7700K, который в настоящее время работает на тактовой частоте 4.8 ГГц

: Core i7-7700K, который в настоящее время работает на тактовой частоте 4.8 ГГц Видеокарта: GeForce RTX 2070 Super, радующая меня последние 9 месяцев

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Из остального 2х8Гб ОЗУ и монитор 2К. Всё это позволяет мне играть в любые игры на максималках. Но суть не в этом. Дело в том, что в последнее время многие наши читатели засуетились. Кто-то вдруг начал рассказывать, что Intel уже не торт, другие уверяют, что 4 ядра – позавчерашний день. Было бы ничего, если бы они имели на руках действительно мощный камень, но эти ребята смотрят на мир через призму бюджетных процессоров, а значит правы только частично, ну или не правы совсем. Здесь самое главное правильный угол обзора. На самом деле разница между взглядами красных и синих находится на тонкой грани, которую часто со стороны почти не видно. Вот вам простой пример:

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Большая часть владельцев ПК не считает количество кадров в секунду. Им это просто незачем. Если игры начинают тормозить, кто-то задумывается об апргрейде, другие снижают качество картинки. Это значит, что рядовой геймер не знает, что на его процессоре Ryzen 5 2600 всего 80 fps. А ведь купи он Core i5-9400 было бы целых 95 fps. Чувствуете разницу, нет, а она есть! Самое любопытное, что такие различия наблюдаются только при наличии дорогой видеокарты, поскольку середнячок даст максимум 3-5 кадров в секунду.

Всё это прекрасно работало годами. Intel показывала прирост между поколениями на уровне 5% в год. AMD решала внутренние проблемы, пытаясь создать нормальную архитектуру. Настоящий прорыв случился в 2019 году. Когда я писал о том, что красные камни лучше синих, меня обвиняли во всех смертных грехах, заочно причисляя к команде фанатов AMD. Когда я заявлял, что, несмотря на общую эффективность, красные далеко не так хороши в играх, сыпались те же обвинения, но уже от синих. Можно сделать вывод, что любой нормальный человек просто обязан выбрать сторону и держаться её до последнего, поскольку здравый смысл у воинствующих фанатов карается по всей строгости. Что же, сегодня как раз тот самый день, когда пора поразмыслить о переходе на красную сторону, ну а причины, по которым стоит это делать, ниже:

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Это выгодно. Новое поколение Ryzen уже здесь. Процессоры принесли значительные улучшения производительности в играх. С одной стороны – это привело к резкому повышению цен на новые камни, но также должно позитивно сказаться на стоимости 3000-й серии. А ведь этого то мы с вами и ждали. Подумаете сами: ещё вчера купить Ryzen 7 3700X было не под силу большинству пользователей, а уже завтра он будет продаваться за 200 долларов, что позволит чуть ли не каждому отхватить мощный 8-ядерник, способный рендерить видео в 4К с невероятной скоростью, да ещё и в реальном времени.

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Это скорость. По всему интернету разносятся тесты, в которых 6-ядерный Ryzen 5 5600X показывает производительность выше, чем 10-ядерный флагман Core i9-10900K. Мало того, любителям Intel лучше даже не заглядывать в тесты, в которых демонстрируется мощь 12-ядерного Ryzen 9 5900X и 16-ядерного Ryzen 9 5950X. Прирост скорости в одноядерных задачах просто огромен. После такого мой Core i7-7700K будет казаться старым куском кремния. Кто в здравом уме захочет сидеть и дальше на медленных 4-ядерных камнях, когда в продажу поступят такие быстрые процессоры? А ведь под капотом новых камней огромный потенциал, который можно раскрыть в рабочих задачах. Оставим эту тему, не будем портить настроение фанатам Intel окончательно.

Это ядра. Здесь всё очевидно. Сегодня за 500 долларов можно взять 10-ядерный Core i9-10900K, а можно за ту же сумму отхватить 12-ядерный Ryzen 9 3900X. В играх оба работают почти одинаково, а вот в многочисленных бенчмарках победа с огромным перевесом окажется за красными. А вообще, куда приятнее осознавать, что у тебя 12 ядер, а не 10.

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Это лёгкость. Универсальность – это то слово, которое лучше всего подходит к процессорам Ryzen. Они умеют всего понемногу: слегка отстают в играх, слегка дешевле, слегка выигрывают в рабочих задачах, слегка разгоняются, слегка не добирают до 5 ГГц. Новое поколение немного подкорректировало эти показатели, но мы то с вами помним, что купить через пару месяцев Ryzen 7 3700X – это выгодно.

Это потенциал. Кто и когда придумал, что у процессора должен быть потенциал, неясно. Также неясно, есть ли потенциал в процессорах вообще, но это не значит, что его не стоит искать. Предположим, купили вы пару лет назад Ryzen 7 2700X в надежде, что производители игр одумаются и начнут подстраиваться под многоядерные процессоры. Чуда не случило, значит потенциал не раскрылся. А ведь мог бы! Ничего, что Ryzen 9 3900X слегка медленнее Core i9-10900K в играх, ведь у него на 4 ядра больше, что позволяет в будущем надеяться на неплохой потенциал.

Это дёшево. Кто запустил байку про недорогие процессоры AMD, неясно. Скорее всего этот человек просто купил устаревший камень на распродаже со скидкой. Посмотрите сами: Core i5-10400 стоит дешевле Ryzen 5 3600, но с лёгкостью обходит его в играх. Найти Core i7-9700KF можно дешевле 30 тысяч рублей, но ведь он обходит Ryzen 7 3700X в играх при абсолютно одинаковой цене. Здесь я явно погорячился, но ведь вы уже видели цены на новые Ryzen 5000-й серии, они могут навредить неподготовленной психике фанатов обоих лагерей. Выходит, что процессоры AMD явно не для бедных. Неудачный пример, будем считать, что я ничего не говорил.

Это выбор. Пришли вы к знакомому, а у него процессор Intel. Зашли в интернет, а там блогеры расхваливают высокие тактовые частоты нового Core i9-10900K. И здесь совсем не важно, что кроме Core i3-10100 вы себе ничего позволить не можете. Синие давят со всех сторон, многие не выдерживают и переходят не на ту сторону. Но вы ведь разумный человек и не станете делать выбор только потому, что Core i5-10600K быстрее своих прямых конкурентов в играх. Ryzen 5 3600X – это потенциал, это выгодно, в конце концов – это скорость.