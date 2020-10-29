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О новом поколении видеокарт AMD сегодня рассказали все тематические сайты по всему миру. Мы также не оставили наших читателей без любопытных подробностей. Вначале мы поведали вам о спорной Radeon RX 6800, которая пока кажется не слишком удачной, проигрывая по цене GeForce RTX 3070. А вот более мощная – Radeon RX 6900 ХТ выглядит внушительно. Она даже немного обходит RTX 3090, предлагая значительно меньшую цену.

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Несмотря на оптимистичные данные, ещё в первом материале мы указывали, что реальных тестов нет. Но и это не главное, ведь на вооружении NVIDIA стоит продвинутый ИИ – DLLS 2.0, а также ядра RT второго поколения, имеющие значительные преимущества перед поколением первым. Что до AMD, то этот показатель остался за кадром. Хотя, кажется, есть те, кому удалось получить точные сведения по этому вопросу. Сегодня у нас появились результаты теста DXR Procedural Geometry Sample. Без лишних слов перейдём к числам.

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Неизвестная карта Radeon RX 6000 при помощи активации штатной трассировки Ray Accelerator разогналась до 471 fps. Очень неплохо, если сравнивать с GeForce RTX 2080 Ti, демонстрирующей скромные 390 fps. Вот только есть GeForce RTX 3080 с её 630 кадрами в секунду и GeForce RTX 3090, способная набрать невероятные 750 fps. В цифрах это отставание от флагмана NVIDIA на 50%.

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Всё это пока не финальные данные. Мы не знаем, какая карта Big Navi была протестирована. Кроме того, делать выводы на основе одного теста, неверно, ведь в реальных играх всё может быть иначе, хотя, пока предпосылок к этому нет.