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Это случило, сегодня завершилась презентация видеокарт AMD, выхода которых ждали больше года. Кажется, что слово Big Navi мы слышали столько раз, что некоторые даже начали верить в то, что красные способны выпустить достойного конкурента GeForce RTX 3080. Скорее всего вы уже познакомились с итогами презентации в том или ином виде. Если кратко, то у красных есть как минимум одна карточка, которая сможет соперничать с самыми быстрыми графическими чипами NVIDIA.

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Но в данный момент нас интересует исключительно видеокарта Radeon RX 6800. На самом деле даже она слишком дорогая для массового потребителя, но дешевле ничего представлено не было. Данная модель станет прямым конкурентом GeForce RTX 3070. И вот здесь всё сложно. Дело в том, что первая стоит 579 долларов, а вторая получила рекомендованную цену в 500 долларов.

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Ясно, что ни одна ни вторая не будет продаваться по этим ценам, но в этот момент мы опустим. На стороне NVIDIA – DLLS 2.0, у красных есть аналог, но в работе мы его пока не видели. Не забывайте, что Radeon RX 6800 получила 16 Гб памяти. Мало того, у нас нет независимых тестов Radeon RX 6800. Как видите, всё очень сложно, ведь сказать что-то конкретное можно будет ближе к началу продаж.

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Пока же самая бюджетная игровая карта нового поколения от AMD выглядит сомнительно. Красные уже неоднократно выпускали приблизительно одинаковые по производительности видеокарты с моделями от NVIDIA (привет RX 5600 ХТ), но всегда терпели неудачу, ведь рядовой покупатель всегда отдаёт предпочтение зелёным при прочих равных, а заинтересовать нас ценами AMD не решилась.