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Сегодня наши читатели уже могли ознакомиться с нашим материалом о младшей видеокарте семейства Big Navi – Radeon RX 6800. Назвать её плохой или неудачной, трудно. Это один из лучших представителей AMD за многие годы, однако ей придётся конкурировать с GeForce RTX 3070, которая при равной производительности оказалась на 80 долларов дешевле.

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Какими будут цены на самом деле, пока неясно, так же как пока непонятно, удастся ли AMD обеспечить бесперебойные поставки. В любом случае в данным момент нас интересуют несколько иные проблемы. Так, в самом конце презентации был представлен настоящий флагман – Radeon RX 6900 XT. Давайте поговорим о нём подробнее.

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Если сравнивать с высокими ожиданиями, которые сложились незадолго до анонса, то видеокарта выглядит не так круто, но у нас есть официальные результаты тестирования, на основании которых мы и будем делать выводы. Тесты прямо перед вами. Как видите, после активации новой технологий Infinity Cache, Radeon RX 6900 XT опережает GeForce RTX 3090 почти во всех тестах. Неясны условия, в которых работал флагман от NVIDIA, но тот факт, что при равной производительности красные смогли предложить существенную скидку, впечатляет.

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Кстати, по некоторым сведениям, Radeon RX 6900 XT будет доступна только в референсном варианте, поскольку выход идеальных чипов для неё недостаточен для массового производства. Вполне возможно, что несколько месяцев энтузиасты будут ощущать перебои в поставках нового флагмана.