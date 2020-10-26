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Нет никаких сомнений, что новые процессоры Ryzen будут быстрыми. В одноядерных задачах они бьют все рекорды ещё до появления на рынке. Это касается как мощных 12-ядерных моделей, так и скромного 6-ядерника Ryzen 5 5600X. Что же, сегодня у нас очередное подтверждение уже известных результатов, однако на этот раз есть ещё и тесты в многоядерном режиме, где разница просто колоссальная.

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Если сравнивать Core i9-10900К и Ryzen 9 5950X напрямую в одноядерном тесте, то второй обходит его с большим запасом: 3 693 балла против 3 176 баллов. Разница просто огромная. Мало того, если сравнивать с Ryzen 9 3950X, то можно заметить увеличение показателя почти на 1 000 единиц. Судя по всему, AMD удалось выполнять свои обещания, и новые чипы на Zen 3 действительно станут лучшими геймерскими процессорами на планете.

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Всё становится ещё любопытнее в режиме многоядерности. Согласно результатам PassMark, Core i9-10900К по этому показателю набирает 24 261 балл. А вот новый Ryzen 9 5950X демонстрирует невероятные 45 563 балла, что почти на 90% быстрее конкурента из Intel.

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Напомним, подобных успехов удалось добиться благодаря новой архитектуре, улучшенному 7-нм+ техпроцессу и повышенным тактовым частотам всех моделей новой линейки Ryzen 5000.