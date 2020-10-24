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6-ядерный Ryzen 5 5600X за 300$ обошёл на 10% 10-ядерный Core i9-10900K за 550$ в одноядерном тесте
Разрыв столь огромен, что на его преодоление компании Intel может понадобиться несколько поколений

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Когда мы говорим о самом быстром игровом процессоре, на ум приходит Core i9-10900K или его младшая версия Core i7-10700K. Оба обладают невероятными тактовыми частотами, с лёгкостью преодолевая барьер в 5 ГГц. Долгое время ничего не менялось. В итоге дошло до того, что даже AMD тестировала свои новые видеокарты в присутствии журналистов на процессорах Intel. Синие в этот момент откровенно посмеивались над неспособностью конкурента выпустить достойный продукт. Что же, кажется, красным это удалось.

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Вчера в тестировании PassMark засветился новый 6-ядерный Ryzen 5 5600X, который с лёгкостью обошёл 10-ядерный Core i9-10900K по показателям одноядерности, где синие традиционно опережали красных многие годы. Если внимательно изучить таблицу, то можно увидеть действительно огромный отрыв. Обратите внимание, что разница в производительности между девятым и десятым поколением (Core i9-9900K и Core i9-10900K) составляет не более 200 баллов. Что же, обычный 6-ядерный камешек Ryzen 5 5600X неожиданно вырвался вперёд на 300 баллов.

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Фанаты компании Intel могут отметить, что данный процессор существенно поднялся в цене по сравнению с текущими Ryzen 5 3600X. Нет никаких сомнений, что руководство AMD заранее знало о невероятной мощи новых чипов. Вероятно, это повлияло на решение повысить конечную стоимость, прекрасно понимая, что продажи будут высокими, поскольку за 300 долларов предлагаются возможности, которых нет у конкурентов даже за 500 долларов.

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На этом фоне любопытно сравнить Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 5600X. Как оказалось, их разделяет 663 балла, что соответствует приросту производительности на уровне 47%. Здесь можно задать риторический вопрос: когда в последний раз мы были свидетелями столь мощного рывка? Ответы пишите в комментариях. 

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